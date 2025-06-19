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ЦАМТО

Португалия приняла решение приобрести шестой самолет KC-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: emfa.pt

ЦАМТО, 18 июня. На проходящем в Ле-Бурже 55-м Парижском авиасалоне бразильская компания Embraer объявила о принятом правительством Португалии решении приобрести шестой самолет KC-390 "Миллениум".

Контракт на поставку первых пяти самолетов KC-390 Министерство обороны Португалии и Embraer подписали в августе 2019 года. Таким образом, реализация опциона позволит увеличить флот данных самолетов до шести единиц. Стоимость покупки и сроки поставки шестого KC-390 пока не раскрываются.

Кроме того, Embraer и ВВС Португалии намерены включить в действующий контракт десять опционов на поставку через Португалию самолетов KC-390 для европейских стран или стран-членов НАТО. Ожидается, что это позволит повысить унификацию авиапарка европейских стран, сократит расходы, связанные с обучением, логистической поддержкой и поддержкой в ходе эксплуатации, а также будет способствовать развитию португальского авиационного кластера.

Как сообщал ЦАМТО, Португалия стала первым европейским покупателем KC-390. Контракт на поставку ВВС Португалии пяти самолетов KC-390 "Миллениум" в версии транспорта-заправщика был подписан с бразильской Embraer 22 августа 2019 года. Общая стоимость заказа оценивается в 827 млн. евро (873,27 млн. долл.). Соглашение включало опцион на поставку шестого самолета

Самолеты предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров и реагирования на другие стихийные бедствия, снабжения, проведения поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи. KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.

Первый самолет прибыл в Португалию в октябре 2022 года и был принят на вооружение в октябре 2023 года после дооснащения соответствующим стандартам НАТО оборудованием и проведения испытаний. Второй KC-390 был поставлен в июне 2024 года. Летные испытания третьего самолета начались в мае 2025 года.

Поставка пятого самолета запланирована на март 2027 года. Парк KC-390 будет эксплуатироваться 506-й авиаэскадрильей ВВС Португалии, размещенной на авиабазе в Бежа.

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Продукция
KC-390
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