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ТАСС

СБ РФ: Россия высоко оценивает боевую выучку воинов КНДР

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В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер.
Источник изображения: @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В пресс-службе аппарата Совета безопасности отметили выучку и самоотверженность воинов контингента Корейской народной армии

ПХЕНЬЯН, 18 июня. /ТАСС/. Россия высоко оценивает боевую выучку и самоотверженность воинов КНДР при освобождении Курской области. Об этом было заявлено на встрече секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"С российской стороны вновь прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов контингента Корейской народной армии, которые они продемонстрировали в ходе операции по освобождению Курской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам прошедшей 17 июня в Пхеньяне встречи Ким Чен Ына и Шойгу.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию 1 тысячу саперов для разминирования российской территории, а также 5 тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов. Шойгу отметил, что в России признательны за такое решение. "Мы всегда будем чтить роль КНДР в достижении целей и задач специальной военной операции, а также в возвращении жителей российских регионов к мирной жизни", - приводит пресс-служба слова секретаря СБ.

Шойгу также напомнил о решении глав двух государств об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях.

Сегодня российская делегация возложила цветы на Советском мемориальном кладбище в Пхеньяне, где похоронены советские военнослужащие, погибшие при освобождении Кореи от японских оккупантов в 1945 году. 

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Шойгу Сергей
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