WSJ: Зеленский не смог заручиться на саммите G7 требуемой ему поддержкой

По мнению газеты, некоторые западные чиновники беспокоятся, что США стремятся к укреплению отношений с РФ и сокращают объемы помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский покинул проходивший в Канаде саммит Группы семи (G7), не сумев заручиться поддержкой, на которую рассчитывал. Об этом во вторник написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание также отметило, что досрочный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита затмил участие в нем Зеленского, прибывшего в Кананаскис уже после того, как американский лидер покинул Канаду. Некоторые западные чиновники беспокоятся, что США стремятся к укреплению отношений с Россией и сокращают объемы помощи Киеву, добавила WSJ.

Газета обратила внимание на разницу между прошлыми коммюнике G7 и опубликованным во вторник заявлением председателя саммита "семерки", канадского премьер-министра Марка Карни. Поскольку Группе семи не удалось согласовать заявление по Украине, премьер Канады выпустил отдельное заявление, в котором говорилось, что лидеры стран G7 приветствуют усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта, а также хотят усилить давление на РФ, в том числе за счет санкций. Однако предыдущие коммюнике G7 содержали более жесткие формулировки, в том числе "осуждали вторжение РФ" и обещали Украине "неизменную поддержку", отметило издание.

Трамп покинул саммит "семерки" 16 июня прежде запланированного срока. Белый дом пояснил, что ему надо "успеть решить множество важных вопросов".