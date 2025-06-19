Британская пресса пишет о якобы тайной отправке Китаем транспортных бортов в Иран, высказано предположение о поставках ЗРК

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Европейские источники начинают всё настойчивее писать о том, что Китай «тайно отправляет неизвестные транспортные самолёты в Иран». Сообщается о том, что якобы сразу после начала израильской войны против Ирана из Китая вылетели три транспортника, конечной точкой маршрута которых была обозначена Европа, а именно – Люксембург. Но, опять же, как утверждают европейские источники, китайские самолёты до Люксембурга не долетели.

Британская «Телеграф»:

Самолёты направлялись на север Китая, потом пересекали воздушное пространство Казахстана, далее уходя в Узбекистан и Туркменистан. После, при приближении к границе Ирана, они пропадали с экранов радаров, и их было невозможно отследить с помощью мониторинговых ресурсов авиационного трафика.

Западные медиа на основании такого рода публикаций делают вывод о том, что «Китай тайно поставляет Ирану оружие». В качестве одного из предположений выступает такая версия - Китай отправил в Иран партию зенитных ракетных комплексов для отражения израильских атак. Это может быть китайский аналог российской системы С-300 HQ-9 («Красное знамя») с максимальной дальностью перехвата целей на дистанции 200 км и на высоте до 30 тыс. метров.

Даже если так, то совершенно неясно, почему Запад может поставлять своё оружие Израилю (или той же Украине), а Китай Ирану – нет.

При этом пока ни Китай, ни Иран публикации европейских медиа не прокомментировали.