Британская пресса пишет о якобы тайной отправке Китаем транспортных бортов в Иран, высказано предположение о поставках ЗРК

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Европейские источники начинают всё настойчивее писать о том, что Китай «тайно отправляет неизвестные транспортные самолёты в Иран». Сообщается о том, что якобы сразу после начала израильской войны против Ирана из Китая вылетели три транспортника, конечной точкой маршрута которых была обозначена Европа, а именно – Люксембург. Но, опять же, как утверждают европейские источники, китайские самолёты до Люксембурга не долетели.
Британская «Телеграф»:
Западные медиа на основании такого рода публикаций делают вывод о том, что «Китай тайно поставляет Ирану оружие». В качестве одного из предположений выступает такая версия - Китай отправил в Иран партию зенитных ракетных комплексов для отражения израильских атак. Это может быть китайский аналог российской системы С-300 HQ-9 («Красное знамя») с максимальной дальностью перехвата целей на дистанции 200 км и на высоте до 30 тыс. метров.
Даже если так, то совершенно неясно, почему Запад может поставлять своё оружие Израилю (или той же Украине), а Китай Ирану – нет.
При этом пока ни Китай, ни Иран публикации европейских медиа не прокомментировали.