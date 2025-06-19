Кто за Израиль, а кто за Иран? (Israel Hayom, Израиль)

Israel Hayom: общая поддержка Израиля снизилась во многих странах

Поддержка Израиля снизилась во многих странах, пишет Israel Hayom. С помощью алгоритмов ИИ издание проанализировало настроения в разных странах и пришло к выводу: после удара по Ирану симпатии к Израилю в мире достигли нового антирекорда.

Репутация Израиля в мире стала ухудшаться еще во время войны в Газе. Какова реакция западного и мирового общественного мнения на текущую войну между Израилем и Ираном? Мы спросили об этом платформы ИИ и получили интересные ответы.

В соцсетях отношение к Израилю продолжает сохраняться крайне враждебным из-за его ответа на действия ХАМАС 7 октября 2023 года. Какова ситуация сейчас? Как упреждающий удар по Ирану повлиял на текущие настроения? Изменилось ли что-нибудь? В каких странах Израиль пользуется большей поддержкой, а где к нему относятся довольно враждебно?

Исследования последних месяцев представляют мрачную картину в отношении Израиля. Опрос компании YouGov, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что поддержка и симпатии к Израилю в Западной Европе достигли нового антирекорда: только от 13% до 21% респондентов в разных странах выразили поддержку этой страны. Напротив, от 63% до 71% высказали негативное мнение об израильском государстве.

С тех пор, как несколько дней назад началась война с Ираном, результаты подобных опросов и исследований не публиковались. Мы обратились к системе искусственного интеллекта Grok платформы X и к ChatGPT от OpenAI и попросили проанализировать настроения в сети, сосредоточившись на нескольких основных странах.

Конечно, сложно точно определить настроения по странам в соцсети X в отношении Израиля по сравнению с иранским режимом, поскольку платформа представляет собой хаотичную смесь разных мнений, а местоположение пользователей зачастую неизвестно. Кроме того, публичные сообщения не всегда отражают общие взгляды в стране. Люди, которые бурно реагируют, как правило настроены наиболее категорично. Тем не менее, основываясь на последних сообщениях в соцсети X и на некотором веб-контексте, Grok представил нам приблизительную картину.

Пользователи из таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Индия и Канада, чаще поддерживают Израиль в соцсети X. В их сообщениях подчеркивается право Израиля на самооборону и приветствуются его военные действия против режима Ирана. Например, некоторые пользователи в США и Индии открыто заявили о поддержке атак Израиля, назвав их борьбой с жестокой автократией.

Пользователи из некоторых стран Западной Европы, например, Германии и Италии, поддерживают Израиль в некоторых вопросах, связанных с официальной позицией его правительства или общими положениями безопасности. Наблюдается также поддержка обороны Израиля в Иордании и ОАЭ, но скорее не на уровне простых пользователей соцсети X, а на государственном уровне.

С другой стороны, поддержка иранского режима или, по крайней мере, симпатии к его позиции чаще встречаются среди пользователей из таких стран, как Россия, Китай или Пакистан, которые считают, что Иран сопротивляется западной или израильской агрессии. Пользователи в Латинской Америке и некоторых африканских странах также придерживаются такой позиции. Они не обязательно поддерживают правительство Ирана, но критикуют действия Израиля как чрезмерные, что связано с общими антизападными настроениями. Например, в некоторых сообщениях упоминается о том, что весь "остальной мир" за пределами западного блока больше поддерживает Иран, хотя это можно считать обобщением. Однако, по данным ChatGPT, среди правительства и населения Аргентины наблюдаются решительные произраильские настроения.

Чтобы изучить картину более подробно, мы попросили систему Grok проанализировать мнения в четырех странах: Германии, России, Индии и Южной Корее.

Южная Корея

Настроения в соцсети Х: разные, но чаще произраильские.

Поддержка Израиля связана с проблемами безопасности (например, с отношениями Северной Кореи и Ирана) и общими демократическими ценностями. Критика Израиля основана на защите мира и жертвах среди гражданского населения в секторе Газа, а не на поддержке Ирана. Явный проиранский контент встречается редко.

Веб-анализ: после конфликта в секторе Газа поддержка Израиля снизилась, но открытая поддержка иранского режима также незначительна.

Германия

Настроения в соцсети X: Выраженные произраильские, последовательные и уверенные. Акцент делается на исторической ответственности, демократической ориентации и противодействии ядерной программе Ирана и нарушениям прав человека.

Проиранские настроения минимальны и в основном исходят из маргинальных или антизападных источников.

Веб-анализ: соответствует общей повестке. Резолюции Бундестага в 2024 году укрепили поддержку Израиля.

Россия

Настроения в соцсети X: склоняются к проиранской позиции при поддержке российской власти. Иран представлен как стратегический союзник, противостоящий Западу. Пользователи выступают за российско-иранское сотрудничество (вооружение, борьба с НАТО). Израиль представлен как агрессор, который действует при поддержке Запада. Произраильские мнения есть, но их немного, при этом их игнорируют или высмеивают.

Веб-анализ: мнения разделяются. Некоторые поддерживают Иран в связи с антизападными настроениями, другие остаются безразличными или осторожными в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Индия

Настроения в соцсети X: раскол и различия. Произраильские настроения доминируют среди индуистских националистов и сторонников борьбы с терроризмом и объединяют действия Израиля с позицией Индии в отношении терроризма, поддерживаемого Пакистаном.

Нейтральные позиции опираются на дипломатию, экономические интересы и связи Индии как с Израилем, так и с Ираном. Проиранские или антиизраильские настроения проявляются среди мусульманских и левых групп, часто сосредоточенных на солидарности с Палестиной и гуманитарных проблемах.

Веб-анализ: Индия поддерживает прочные оборонные связи с Израилем, но также отдает приоритет экономическому сотрудничеству с Ираном(например, порт Чабахар). Официальная позиция нейтральна. Делается упор на деэскалацию и диалог.

Недостаток анализа системы Grok состоит в том, что сообщения в соцсети X необъективны. Часто они исходят от активистов, ботов или людей с корыстными целями. Пользователь, утверждающий, что "вся Европа поддерживает Израиль" или "мировой юг поддерживает Иран", обычно преувеличивает, чтобы продвинуть свою точку зрения. Веб-источники, например, статья TIME 2024 года, показывают, что общая поддержка Израиля снизилась во многих странах (например, в Японии, Южной Корее, Бразилии) после недавних конфликтов, однако это не значит, что люди поддерживают Иран. Они могут просто выступать против эскалации.