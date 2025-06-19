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Вестник Мордовии

У Ирана есть баллистические ракеты, способные поражать корабли США

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Иранские ученые и инженеры для противодействия вражеским военно-морским силам разрабатывали противокорабельные ракеты, являющиеся модификациями оперативно-тактических Fateh-110.

Всего их три типа. Первая - модификация Khalij Fars с оптикоэлектронной головкой самонаведения, вторая - Hormuz-1, получившая возможность наводиться на работающие радиолокационные системы кораблей, и третья - Hormuz-2 с активной радиолокационной ГСН.

Сообщалось, что максимальная дальность стрельбы ракет этого семейства составляет 250 километров, собственная масса ракеты - 3330 килограммов, масса боевой части - 442 килограмма, длина - 9 метров, диаметр - 61 сантиметр.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

По мнению старшего научного сотрудника Центра анализа стратегий и технологий Юрия Лямина, чтобы эффективно применить это оружие, уже сейчас необходимо рассредоточить такие береговые ракетные комплексы вдоль побережья.

"Тогда будет возможность нанести немедленный удар по противнику", - отметил он.

Роман Катков

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Страны
Иран
США
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