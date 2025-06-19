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Интерфакс-АВН

Стармер обсудил с Зеленским переход к новой стадии поддержки Украины

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Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер у резиденции посла Великобритании в Париже. 27 марта 2025 года
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер у резиденции посла Великобритании в Париже. 27 марта 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Stephanie Lecocq

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопросы дальнейшей поддержки Киева, сообщил офис главы британского правительства.

"Премьер-министр и президент договорились перейти к следующему этапу военной поддержки, добавив, что сильная Украина необходима для обеспечения мира в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Так, стороны договорились о созыве "в ближайшие недели" очередного заседания "коалиции желающих".

Встреча состоялась в рамках канадского саммита G7 после совещания с "широким кругом партнеров, посвященного сохранению импульса для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине".

Стармер проинформировал Зеленского о новых британских санкциях в отношении России, призванных "усилить экономическое давление", и стороны "согласились, что тем, кто финансирует военную машину Путина, негде спрятаться".

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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