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Лазерную систему ПВО «Железный луч» Израиля оценили

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Фото: Amos Ben Gershom / Israel Gpo / Globallookpress.com
Фото: Amos Ben Gershom / Israel Gpo / Globallookpress.com.

Военный эксперт Живов: Израиль является пионером в развитии лазерных систем ПВО

Лазерные системы наподобие «Железного луча» давно применяются различными странами мира, среди которых есть США и Китай, однако именно Израиль в последние десятилетия является пионером в области развития этих технологий, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые использовала в ходе боевых действий лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил представитель посольства Израиля в России.

Эксперт рассказал, что Израиль давно разработал и заблаговременно демонстрировал лазерные системы ПВО, а теперь включил их в свой контур. Сейчас «Железный луч» сбивает беспилотники и ракеты уже на ближнем подлете на расстоянии примерно километра путем прожигания боевой части лазерным лучом, объяснил Живов.

«Единственное, что уже выявилось, это не очень высокая техническая надежность при отсутствии квалифицированного обслуживания. Эта проблема, которая уже объективно выявилась при опытном использовании в различных конфликтах», — сообщил эксперт.

Он также добавил, что в России разработка лазерных систем является секретной. Сейчас отрасль развивается на остатках советских компетенций, однако боевые системы, которые проходили бы апробацию, пока представлены не были, дополнил эксперт.

Ранее командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен БПЛА. Он добавил, что в ближайшие часы атаки будут только усиливаться.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
19.06.2025 01:09
Часть советских разработок 70-х годов по этой тематике перекочевала в перестройку в Ихраиль и США. Собственных базисных наработок у них не было, остальное уже развитие на меняющейся элементной базе.
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