WP: Польша не в состоянии обеспечить безопасность своей морской границы

Балтийское море уже не является "морем спокойствия", поэтому вопрос защиты морских границ государства важен как никогда, пишет WP. Однако Польша не в состоянии самостоятельно обеспечить их безопасность. Десятилетия бездействия в этой сфере привели к тому, что ее флот превратился в плавучий музей.

Славек Загурский (Sławek Zagórski)

Сегодня Польша не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность своей морской границы. Десятилетия бездействия в этой сфере привели к тому, что, несмотря на заявления об укреплении обороноспособности, поляки вынуждены полагаться на поддержку союзников. Техническое и оперативное состояние Военно-морских сил Республики Польша не позволяет эффективно защищать ее территорию и обеспечивать безопасность критически важной инфраструктуры на Балтийском море.

Весной, когда вблизи подводных кабелей, которые имеют ключевое значение для польской энергетики и коммуникации, был замечен неопознанный морской объект, на место был направлен корабль "Гидрограф". Если проводить аналогию с полицейской операцией, то это выглядело так, как если бы на место вооруженного нападения отправили сотрудника архива. Не потому, что это лучшее из доступных решений, а потому, что это решение было единственно доступным. Корабли, которые могли бы выполнить эту задачу, участвуют в учениях НАТО.

"Гидрограф" – это старый гидрографический корабль, построенный еще в 70-х годах XX века. Его максимальная скорость составляет 16 узлов, что меньше, чем скорость среднего грузового судна, которое движется со скоростью 20-22 узла. В реальном бою даже с гражданским судном (например, подозреваемом в диверсии) "Гидрограф" не имел бы шансов. В ситуации гибридной угрозы этот корабль бесполезен.

Решение об отправке к месту события "Гидрографа", хотя и может показаться абсурдным, на самом деле отражает состояние польского флота, когда выбирается не лучший корабль, а единственный, который еще находится на плаву и может быть отправлен в нужное место сразу, без подготовки.

Иллюзия патрулирования — пример "Щлёнжака"

Военно-морские силы Республики Польша располагают кораблями, которые теоретически могут выполнять патрульные функции, например, "Щлёнжак". Он должен был стать современным польским многоцелевым корветом, но в результате мы получили слабо вооруженный патрульный корабль.

"Щлёнжак" был введен в строй всего шесть лет назад, но уже требует дорогостоящего ремонта. Его приводным системам и электронике более 20 лет, причем это время корабль провел в основном в сухом доке. Все еще продолжаются конкурсы на ремонт пушки OTO Melara 76 мм Super Rapid, с которой с самого начала были проблемы: заклинивание механизма подачи боеприпасов, ошибки в системе управления огнем и нестабильность автоматического режима.

Проблемы были и с системами кондиционирования, электроники, а также с радиолокационными и навигационными системами. В результате "Щлёнжак" более года не покидал порт — и это в то время, когда его присутствие в море особенно необходимо.

"Кашуб" — последняя рабочая лошадка польского флота

Гораздо более старый корабль "Кашуб" (1980-х годов) неожиданно стал основным оперативным инструментом ВМС Польши. Он участвует в учениях НАТО, патрулирует Балтийское море, выполняет задачи, значительно превосходящие скромные возможности корвета противолодочной обороны этого класса и возраста.

Корабль прошел модернизацию: были обновлены сонары и установлен современный артиллерийский комплекс OSU-35K, разработанный в Польше в качестве дистанционно управляемой системы непосредственной обороны. Однако системы управления, вооружения и связи остались архаичными.

Несмотря на героическую службу, "Кашуб" имеет ограниченные возможности для дальнейшей модернизации и поддержания боевой готовности. Это пример того, что нельзя бесконечно эксплуатировать суда, спроектированные еще во времена Варшавского договора.

Фрегаты-ветераны. Скорее символ, чем сила

Корабли "Генерал Тадеуш Костюшко" и "Генерал Казимир Пулаский" — это ракетные фрегаты типа "Оливер Хазард Перри", введенные в строй в США еще в 80-х годах и переданные Польше в начале XXI века. В теории — это ключевые ударные корабли флота. На практике — плавучие музеи.

Оба корабля так и не получили полного комплекта вооружения. У них нет ни противовоздушных ракет SM-1MR, ни современных противокорабельных ракет Harpoon. Сегодня они выполняют скорее представительские, чем оперативные функции. "Костюшко" участвует в учениях НАТО, а "Пулаский" сейчас проходит технический осмотр и, возможно, уже никогда не вернется в строй.

В случае внезапного кризиса ни один из них не сможет эффективно защитить морскую инфраструктуру Польши. В этом случае останется надеяться на... вспомогательные суда и тральщики.

Неосуществленные планы и отложенные решения

Концепция развития польских Военно-морских сил 2012 года предусматривала вывод из эксплуатации самых старых кораблей уже к 2015 году. К этому времени корабль "Костюшко" должен был уже спустить флаг, а "Пуласкому" оставалось прослужить максимум до 2025 года. Предполагалось, что к тому времени будут введены в строй новые корабли.

На самом деле реализация программы строительства фрегатов "Мечник" началась только в последние годы, и ее график уже значительно нарушен. Первый корабль — "Вихер" — должен завершить испытания только в середине 2028 года, а последний из серии — только в 2034 году. Это десятилетнее отставание от первоначальных планов.

Эксперты уже в 2013 году предупреждали, что, если не запустить новые программы немедленно, наверстать отставание будет невозможно. Политики их не послушали. Результаты, к сожалению, печальны.

Флот в тени потенциала государства

Польша тратит десятки миллиардов злотых на современные танки, гаубицы и боевые самолеты. Однако морской компонент, являющийся ключевым в контексте защиты энергетической инфраструктуры, газопроводов, терминалов СПГ и морских путей, почти полностью игнорировался.

Между тем Балтийское море уже не является "морем спокойствия". Активизация деятельности российских судов, диверсии против инфраструктуры в регионе (например, разрушение газопровода "Северный поток"), растущее значение портов в Гдыне и Свиноуйсце — все это требует наличия сильного и эффективного военно-морского флота. Такового у Польши сегодня нет.

Если правительство не ускорит реальные инвестиции и не станет относиться к военному флоту как к равноправному элементу вооруженных сил, то следующие кризисы придется решать не польским кораблям, а иностранным союзникам. Вопрос только в том, будут ли они в тот момент доступны.