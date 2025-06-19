Ученья след: два корабля США досрочно покинули маневры НАТО Baltops-2025

Эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney ушли из Балтийского моря после начала ирано-израильского конфликта

В Балтийском море завершаются учения НАТО Baltops-2025. Эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США покинули Балтику до окончания маневров — после обострения ирано-израильского конфликта. Эксперты предполагают, что эти боевые единицы были переброшены в Средиземное море — на ближневосточное направление.

Ушли досрочно

Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США вышли из акватории Балтийского моря до окончания учений НАТО Baltops-2025. Как сообщили «Известиям» осведомленные источники, это произошло сразу после взаимных ударов между Израилем и Ираном.

— Скорее всего, они пошли в Средиземное море для усиления группировки кораблей США, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Судя по всему, они примут участие в отражении иранских атак. У эсминцев этого типа большое количество противовоздушных ракет, порядка 90. Он хорошо подходит для защиты от воздушного нападения — а иранские ракеты долетают до Израиля. А штабной корабль нужен, чтобы управлять силами США в регионе.

Штабной корабль ВМС США Mount Whitney Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Voelker

Что касается учений Baltops-2025, то, вероятно, силы НАТО отрабатывали сценарий нападения на Россию, борьбу с нашей группировкой в Балтийском регионе, добавил эксперт.

Эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney регулярно заходят в Балтийское море и неоднократно принимали участие в различных учениях альянса. Mount Whitney приспособлен для управления операциями разнородных сил флота. Он может командовать крупными соединениями кораблей и масштабными операциями. Корабль типа Arleigh Burke — это эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет «Томагавк» разных видов количеством до 56 единиц, а также носитель системы противовоздушной и противоракетной обороны «Иджис».

Кто заинтересован в обострении ситуации на Балтике

На фоне конфликта Израиля и Ирана внимание США будет приковано к этому региону. Поэтому ситуативно возможна переброска незначительной части военных и техники из Восточной Европы на ближневосточное направление, рассказал «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов. Для государств Северной Европы и Балтии обеспечение региональной безопасности останется в приоритете.

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS Источник изображения: iz.ru

— Главная цель НАТО на Балтике сейчас — демонстрация силы и политика сдерживания России. Они проводят учения, показывают свою сплоченность и демонстрируют возможности силового ответа на вызовы безопасности. Одним из обоснований такой повышенной активности страны региона называют участившиеся случаи диверсий на критически значимой подводной инфраструктуре, — отметил эксперт.

Хотя причастность к этим инцидентам того или иного государства не была установлена, страны НАТО голословно обвиняют в них Россию и используют их как предлог для наращивания своей активности, отметил Липунов.

— Наибольшую заинтересованность в обострении на Балтике проявляют страны ЕС и Великобритания, для которых сейчас крайне важно сделать всё возможное, чтобы не дать Соединенным Штатам полностью переключиться на ближневосточные дела, — рассказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. — В Европе прекрасно понимают, что Вашингтон может использовать обострение между Израилем и Ираном как возможность выйти из украинского конфликта, поэтому в данном случае перед европейскими лидерами встает необходимость показать, что Россия — это большая угроза, чем Иран.

По словам специалиста, зависимость Европы от поддержки США сохранятся, ей не хватает военных и финансовых возможностей, чтобы заменить американскую помощь Украине.

Фрегат ВМС Германии Bayern Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Voelker

— Неудавшаяся «коалиция желающих» по развертыванию так называемых миротворцев на Украине подчеркивает этот пробел. Поэтому чтобы не остаться один на один с Россией, европейцы могут пойти на любые провокации в Балтийском море, чтобы вернуть внимание Вашингтона к себе, — пояснил он.

Учения альянса стартовали 3 июня. В них приняли участие около 50 кораблей различных типов. Так, немцы направили фрегат Bayern, а британцы отправили группу патрульных кораблей P2000. Кроме того, к маневрам привлечены 25 самолетов и 9 тыс. военнослужащих из США, Великобритании, Германии, Дании, Эстонии, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Франции, Финляндии, Швеции и Турции.

Baltops-25 проходили в южной части Балтийского моря — от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива. В военно-морских полигонах экипажи некоторых кораблей провели артиллерийские стрельбы.

Как проходили учения Балтийского флота России

Маневры сил НАТО проходили на фоне учений Балтийского флота России, стартовавших в конце мая. Их целями заявлялись достижение устойчивости систем базирования флота, отработка своевременного обнаружения и оповещения о появлении противника и его действиях, обеспечение безопасности прибрежных морских сообщений, создание благоприятных условий для подготовки и выполнения боевых задач своими силами.

Учения Балтийского флота РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи кораблей решали противолодочные задачи и отрабатывали защиту от безэкипажных катеров, проводили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Летчики морской авиации отрабатывали задачи над морем, а боевые расчеты береговых ракетных комплексов решали учебные задачи по обнаружению надводных целей и выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов по надводным кораблям условного противника.

К маневрам были привлечены более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики и суда обеспечения. Были задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники. Также привлекались силы Северного флота при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов.

Роман Крецул

Кирилл Фенин