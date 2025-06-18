В то время как США осторожничают с заявлениями о санкциях, ЕС кулуарно подготовил очередной 18-й пакет экономических ограничений в отношении России. В свою очередь, соседки из Балтики намереваются ввести «по-соседски» т.н. национальные рестрикции против Минска и Москвы.

Если говорить о прибалтийских карликах, то действия их чиновников выглядят неоднозначно. Надо сказать, что в отношении граждан России и Беларуси Литва ранее уже ввела национальные санкции. Так, ограничен их въезд в страну, выдача вида на жительство. Россияне и белорусы, прибывающие не через границу ЕС, подвергаются дополнительным проверкам на предмет угроз национальной безопасности, им также запрещен ввоз в Литву или вывоз из нее украинских денежных знаков, запрещен импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России или Беларуси.

Однако, Сейм Литвы, который планировал 12 июня т.г. начать рассмотрение очередного предложения правительства о замораживании активов и секторальных ограничениях для Минска и Москвы, отложил законопроект под предлогом необходимости учесть замечания юристов.

В свою очередь, литовский премьер Палуцкас признал, что если ЕС не продлит экономические санкции против Беларуси и России и в регионе не будет соглашения по ним, то Литве нет смысла вводить такие санкции в одиночку. По словам премьера, в таком случае они будут неэффективны, нанесут лишь экономический ущерб и не дадут желаемого результата.

Трудно сказать, можно ли это считать официальным признанием Вильно, что односторонние санкции против восточных соседей стали одним из факторов ухудшения экономической ситуации в стране. Не секрет, что Литва ощутила на себе скачок цен на газ и электричество и, в связи с этим, замедление промышленного производства и рост инфляции. Это негативно сказалось на конкурентоспособности компаний и благосостоянии населения.

Несмотря на провал санкционной политики, Еврокомиссия отрапортовала, что в 18-м «пакете» будет нанесен «удар» по энергетике и банковскому сектору. Известно, что он предусматривает, среди прочего, снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл.за баррель и запрет на транзакции по трубопроводам «СП-1» и «СП-2». Еврочиновники пытаются убедить мировое сообщество, что таким образом они ограничат военно-промышленный потенциал России и якобы поспособствуют разрешению конфликта на Украине.

В свою очередь, среди предложений ЕС в отношении Минска – заморозка активов и запрет на работу в ЕС для четырех белорусских компаний оборонно-промышленного сектора. Кроме того, полный запрет на операции с банками страны, который сделает невозможным не только переводы, но и расчет по картам. Очевидно, что такое положение затронет интересы не только бизнеса, но и обычных белорусов, ограничив их возможности за границей.

Хотя, например, Минск дал понять, что точка невозврата не пройдена. Беларусь решениями о безвизовом въезде в страну для граждан многих государств, включая также соседние страны ЕС, смягчением ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции, продемонстрировала свою открытость, миролюбие и принцип добрососедства.

Очевидно, что транспарентность соседних стран могла бы повысить благосостояние жителей по обе стороны от границы и способствовать восстановлению взаимовыгодного экономического сотрудничества. К сожалению, власти Польши и Прибалтики не принимают решения самостоятельно и зависят от внешних акторов, будь то более влиятельные государства, финансовые элиты или международные организации. Они вынуждены следовать чужой воле, даже если это идёт вразрез с интересами граждан.

Сергей Острына