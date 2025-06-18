В России испытали перспективные лазерные комплексы для борьбы с БПЛА

В России испытаны лазерные комплексы для борьбы с БПЛА

Российские специалисты разработали и испытали новейшие комплексы лазерного вооружения, которые призваны бороться с беспилотными летательными аппаратами и станут важной составной частью противовоздушной обороны России. Ранее о необходимости такой систему говорил президент России Владимир Путин.

Испытания данных технологических решений, которые прошли на специальном полигоне в присутствии первого зампреда правительства Дениса Мантурова, были скоординированы коллегией ВПК с Минпромторгом и участием профильных подразделений «Ростеха» и «Росатома». Ключевой целью тестов являлась оценка реальной эффективности лазерных комплексов новейших типов в условиях, близких к реальным. В частности, проверялась скорость, с которой комплексы реагируют на появление перемещающихся воздушных целей, возможность их работы в разных метеорологических условиях, точность наведения на цели и эффективная дальность поражения. Для испытаний было выбрано восемь комплексов по противодействию беспилотникам, отличающихся классом — как компактные мобильные установки, так и высокомощные стационарные системы. Цели также были самого разного класса — от небольших коммерческих моделей дронов, до крупных аппаратов, имитирующих беспилотники разведывательного и ударного назначения. В результате специалисты получили расширенные данные по возможностям, которыми обладают проверенные лазерные установки в борьбе БПЛА. Они полностью подтвердили озвученные производителями параметры лазерных систем, а также точность направлений и шагов, выбранных для разработки систем этого типа. То есть, после завершения всех этапов испытаний речь пойдет о серийном производстве и масштабировании текущих разработок.

Макс Антонов