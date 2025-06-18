Войти
Техкульт

В России испытали перспективные лазерные комплексы для борьбы с БПЛА

719
0
0

В России испытаны лазерные комплексы для борьбы с БПЛА

Российские специалисты разработали и испытали новейшие комплексы лазерного вооружения, которые призваны бороться с беспилотными летательными аппаратами и станут важной составной частью противовоздушной обороны России. Ранее о необходимости такой систему говорил президент России Владимир Путин.

Испытания данных технологических решений, которые прошли на специальном полигоне в присутствии первого зампреда правительства Дениса Мантурова, были скоординированы коллегией ВПК с Минпромторгом и участием профильных подразделений «Ростеха» и «Росатома». Ключевой целью тестов являлась оценка реальной эффективности лазерных комплексов новейших типов в условиях, близких к реальным. В частности, проверялась скорость, с которой комплексы реагируют на появление перемещающихся воздушных целей, возможность их работы в разных метеорологических условиях, точность наведения на цели и эффективная дальность поражения. Для испытаний было выбрано восемь комплексов по противодействию беспилотникам, отличающихся классом — как компактные мобильные установки, так и высокомощные стационарные системы. Цели также были самого разного класса — от небольших коммерческих моделей дронов, до крупных аппаратов, имитирующих беспилотники разведывательного и ударного назначения. В результате специалисты получили расширенные данные по возможностям, которыми обладают проверенные лазерные установки в борьбе БПЛА. Они полностью подтвердили озвученные производителями параметры лазерных систем, а также точность направлений и шагов, выбранных для разработки систем этого типа. То есть, после завершения всех этапов испытаний речь пойдет о серийном производстве и масштабировании текущих разработок.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росатом
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»