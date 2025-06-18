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Техкульт

В МАИ разработали «долгоиграющие» литий-ионные батареи для БПЛА

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БПЛА Орион

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) представили прототип Li-Ion аккумулятора с улучшенными характеристиками. Такая батарея сможет заметно увеличить длительность полетов различных типов беспилотных аппаратов.

Как уточнили в МАИ, в этих аккумуляторах применено уникальное устройство ячеек, а в их основе лежат электролиты полимерного класса с высокодисперсными электродными элементами в специально рассчитанных пропорциях. За счет этого АКБ хранят большое количество энергии на единицу веса, а также достаточно быстро ее выдают. Такие батареи отличаются небольшим весом и устойчиво выдают ток, до 10 раз превышающий номинальную емкость. Кроме того, они могут работать в этом режиме продолжительное время без заметного снижения производительности. Новые АКБ позволят беспилотной технике функционировать намного дольше. К примеру, на воздушных БПЛА ряда моделей время полета удалось увеличить с 20 до 35 минут. Более того, аккумуляторы найдут применение не только в БПЛА, но и в автомобильной технике, мотоциклах, малом водном транспорте и других подобных устройствах.

Макс Антонов

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МАИ
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БПЛА
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