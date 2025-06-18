В Армении оценили риск войны с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Симонян назвал минимальным риск войны с Азербайджаном

В настоящее время риск военного конфликта между Арменией и Азербайджаном является минимальным. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Риски войны с Азербайджаном минимальны, и мы должны работать над тем, чтобы их полностью нейтрализовать», - отметил он.

Симонян добавил, что правительство Армении делает «практические шаги в этом направлении».

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

13 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Азербайджан и Армения продолжают вести консультации для подписания мирного договора.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе.

Михаил Синев