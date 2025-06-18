Войти
Газета.ru

В Армении оценили риск войны с Азербайджаном

615
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Спикер парламента Армении Симонян назвал минимальным риск войны с Азербайджаном

В настоящее время риск военного конфликта между Арменией и Азербайджаном является минимальным. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Риски войны с Азербайджаном минимальны, и мы должны работать над тем, чтобы их полностью нейтрализовать», - отметил он.

Симонян добавил, что правительство Армении делает «практические шаги в этом направлении».

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

13 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Азербайджан и Армения продолжают вести консультации для подписания мирного договора.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе.


Михаил Синев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»