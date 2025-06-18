«Пентагон подключается к конфликту»: как США могут помочь Израилю в войне с Ираном

Полковник Ходаренок: США могут ударить по ядерным объектам Ирана противобункерными бомбами

Операция Армии обороны Израиля «Восходящий лев» против Ирана продолжается. В связи с этим возникают вопросы - а не произойдет ли разрастание этого конфликта, не включатся ли в него новые участники и не охватит ли война весь Ближний и Средний Восток? В перспективах ирано-израильского конфликта разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке Михаил Ходаренок.

На данном этапе пока ни одна из третьих стран в открытое вооруженное противоборство ни с Ираном, ни с Израилем не вступила. Тем не менее Вашингтон развертывает дополнительные силы и средства в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов. И вполне вероятно, что тем или иным способом Пентагон подключится к этому вооруженному конфликту (то ли явно, то ли опосредованно).

В частности, США с вечера 15 июня отправили на восток более 30 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46. Как известно, радиус боевого применения истребителей четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle ВВС Израиля позволяет нанести удары по большинству объектов на территории Ирана.

Однако значительную часть авиапарка ВВС Израиля составляют многофункциональные истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, которые нуждаются в дозаправке топливом в воздухе, чтобы эффективно выполнять поставленные боевые задачи в воздушном пространстве Ирана.

Вполне возможно, что переброска самолетов-заправщиков с континентальной части США связана с необходимостью усилить боевые возможности ВВС Израиля.

Помимо прочего,

США могут передать Израилю мощнейшие противобункерные корректируемые авиабомбы типа GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

MOP представляет собой авиационное средство поражения весом 13 609 кг. В корпусе авиабомбы содержится 2080 кг взрывчатого вещества AFX-757/PBXN-114. Геометрические размеры бомбы выглядят следующим образом: длина - 6,2 метра, диаметр - 800 мм. GBU-57 нацеливается на объект поражения комбинированным INS/GPS-наведением. Авиабомба значительно крупнее, чем все проникающие боеприпасы предыдущего поколения, в частности, 2 300 кг GBU-28 и GBU-37.

GBU-57 специально разработана для поражения иранских ядерных объектов и способна пробивать 60 метров грунта и 20 метров усиленного железобетона.

Этот боеприпас может поднять только стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, во внутреннем оружейном отсеке которого могут размещаться две таких авиабомбы.

На оснащении ВВС Израиля подобных носителей, как известно, нет. Поэтому вполне возможно подключение к конфликту самолетов ВВС США именно этого типа. Стратегические бомбардировщики В-2А могут применяться либо с континентальной части США, либо с авиационных баз передового базирования.

В частности, на авиабазе Уайтмен в штате Миссури развернуто 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии (командования глобального удара AFGSC) - первое и единственное в ВВС США, вооруженное стратегическими бомбардировщиками В-2А.

В ходе конфликта в Югославии в 1999 году во время полетов В-2А с авиабазы Уайтмен до территории Югославии, как правило, проводились четыре дозаправки топливом в воздухе.

Дозаправку топливом обеспечивали самолеты-заправщики, действовавшие с авиабаз континентальной части США и из состава передовых группировок заправочной авиации, развернутых на авиабазах Морон (Испания) и Лагенс (Азорские острова). Общая протяженность маршрута беспосадочного полета В-2 составляла около 20 тыс. км, скорость на маршруте 770-850 км/ч, время полета до 28 часов. Бомбометание осуществлялось с больших высот (до 12 тыс. м).

Но В-2 могут применяться и с передовой авиабазы Диего-Гарсия (архипелаг Чагос, Индийский океан).

С конца марта 2025 года шесть бомбардировщиков B-2A Spirit совершили перелет на Диего-Гарсия.

Именно на этой базе есть все необходимые условия для базирования стратегических бомбардировщиков этого типа (ангары).

В регионе также развертываются авианосные и корабельные ударные группировки ВМС США, которые могут принять участие в отражении ударов средств воздушного нападения Ирана по Израилю. Так что вполне возможно, что Соединенные Штаты тем или иным образом подключатся к нанесению ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

При этом, если Иран предпримет попытку блокирования Ормузского пролива, вероятно, против него выступят монархии Персидского залива. Вряд ли они примут участие в бомбардировках Исламской Республики и тем более в отправке в зону боевых действий контингентов сухопутных войск, но предоставить свою инфраструктуру в распоряжение антииранских сил запросто могут.

Так что в операцию «Восходящий лев» могут включиться Соединенные Штаты, а косвенно поддержать Израиль в случае инцидентов с Ормузским проливом - монархии Персидского залива. Нельзя исключать возможное участие в конфликте Соединенного Королевства (скорее всего) и других стран НАТО (менее вероятно).

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок