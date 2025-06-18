Администрация Трампа распускает межведомственную группу по оказанию давления на Россию (Reuters, Великобритания)

Reuters: Трамп остановил разработку стратегии давления на Россию

Нежелание спонсировать Украину, разочарование в лидерах G7, эскалация конфликта между Израилем и Ираном и бездумные действия Зеленского — все это изрядно утомило Трампа, сообщает Reuters. На фоне конструктивного диалога с Путиным президент США принял решение распустить межведомственную группу "давления" на Россию.

Грэм Слэттери (Gram Slattery)

По словам трех официальных лиц, администрация Дональда Трампа за последние недели отложила на неопределенный срок работу межведомственной группы, созданной для разработки стратегий давления на Россию. Ее инициировали в том числе с целью ускорить мирные переговоры по Украине.

По словам чиновников, усилия, начатые весной, к маю окончательно угасли, поскольку участникам стало понятно, что президент Дональд Трамп не заинтересован в позиции Соединенных Штатов по усилению конфронтации с Москвой.

Несмотря на обещание прекратить войну на Украине в первый день своего президентства, данное избирателям в ходе предвыборной кампании, Трамп за последние месяцы все больше разочаровывается, что его усилия не принесли никаких результатов. Он начал говорить, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от посредничества по мирному урегулированию между Москвой и Киевом.

"В свете подобных угроз задача межведомственной группы кажется все более неактуальной", — добавили должностные лица, пожелавшие остаться анонимными.

"К концу мая все сбавило обороты, потому что участия президента там фактически не было. Вместо того чтобы сделать нечто большее, он, вероятно, хотел поскорее все это прекратить", — сказал один из инсайдеров Reuters.

Прекращение деятельности рабочей группы, о существовании которой ранее никому не сообщалось, вероятно, усилит обеспокоенность европейских союзников по поводу примирительного тона Трампа в отношении России. Кроме того, американский лидер явно не желает оказывать полную поддержку Украине в преддверии решающего саммита стран-членов НАТО, который состоится в конце этого месяца.

Буквально в первые минуты встречи лидеров "Большой семерки" в Канаде президент-республиканец заявил, что исключение России из бывшей структуры G8 более десяти лет назад было ошибкой.

По словам трех чиновников, последний удар по рабочей группе нанесли примерно три недели назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома, включая всю команду, непосредственно занимавшуюся украинским конфликтом, уволили в ходе масштабной чистки кадров.

По словам достоверных источников Reuters, межведомственную группу организовали и скоординировали высокопоставленные сотрудниками из Совета нацбезопасности (СНБ). В работе также участвовали представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и несколько кадровых сотрудников ЦРУ. Среди подтвержденных имен членов рабочей группы был главный чиновник СНБ по Европе и России Эндрю Пик, который был отстранен от занимаемой должности еще в мае.

Пока неясно, кто именно отдал приказ о роспуске рабочей группы, но должностные лица, с которыми нам удалось пообщаться, предположили, что кадровые чистки в СНБ сделают ее дальнейшую работу попросту невозможной.

Роспуск рабочей группы по России серьезно осложняет все миротворческие усилия Трампа, которые оставались центральной повесткой его предвыборных обещаний. Несмотря на некоторые успехи, такие как прекращение огня между Индией и Пакистаном при посредничестве США, американскому лидеру пока что не удалось добиться ощутимого прогресса по вопросу долгосрочного перемирия в секторе Газа. Кроме того, резко возрос риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке из-за нового витка вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщало ранее агентство Reuters, роспуск группы последовал за приостановкой в марте работы некоторых агентств национальной безопасности США по скоординированным усилиям противодействия российским диверсионным операциям и дезинформации в СМИ и соцсетях.

Тем не менее, Трамп может принять решение занять более жесткую позицию в отношении Москвы независимо от судьбы рабочей группы. Вероятно, она была создана для разработки вариантов действий президента, "если он действительно захочет изменить отношение к России", поделился один из чиновников.

Некоторые союзники Трампа, включая сенатора-республиканца Линдси Грэма*, публично выступили за новый раунд масштабных антироссийских санкций. Они аргументируют свою позицию отказом Кремля от мирных переговоров на условиях США, непрекращающимися атаками по украинской территории, а также личным упорством и максималистской позицией президента Путина.

Трамп заявил, что рассматривает такие меры, но при этом он регулярно обвиняет обе стороны в продолжающихся боевых действиях.

Белый дом, Министерство финансов, Государственный департамент и Пентагон не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Посольства Украины и России в Вашингтоне также не отреагировали на официальные запросы редакции Reuters по данному вопросу.

"Глубокое разочарование"

Предположительно, рабочая группа была создана в марте или апреле, в то время, когда некоторые близкие советники Трампа все более скептически относились к готовности Кремля достичь соглашений по мирному урегулированию. Одновременно с этим риторика американского президента давала основания предполагать, что он может поменять свою уступчивую позицию по отношению к Владимиру Путину.

В интервью NBC News в конце марта Дональд Трамп заявил, что он "очень зол" и даже "взбешен" на российского лидера за то, что тот поднял вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт в своем заявлении агентству Reuters от 1 апреля 2025 года подтвердил, что существует "глубокое разочарование российским правительством в связи с переговорами".

По словам других чиновников, на повестке дня в рабочей группе был вопрос о том, как США могли бы стимулировать или оказывать давление на бывшие советские республики, а также ряд стран Восточной Европы и Средней Азии. Цель давления — ограничить поток товаров и энергоносителей в Россию и из нее.

Неясно, знал ли Трамп о создании рабочей группы или о ее последующем роспуске.

После массовых увольнений в СНБ осталось лишь несколько высокопоставленных лиц, занимающихся российским досье, что осложнило перспективы любых активных межведомственных дебатов по данной теме.

Не желая раскрывать детали работы, наши высокопоставленные собеседники рассказали, что межведомственная группа продолжала обсуждения вплоть до того дня, когда им объявили о роспуске. Те же источники подтвердили, что инициативы не касались новых пакетов антироссийских санкций, которые ранее обсуждал Сенат.

Из обрывочных сведений, что удалось узнать редакции Reuters, на межведомственную группу возлагали разработку точечных экономических мер в отношении стран, который сотрудничают с Москвой с целью вывести их с пророссийской орбиты. Также есть версия о подготовке нескольких тайных спецопераций.

Один из чиновников намекнул на Казахстан, как одну из целей такого "стимулирования", чтобы регион наконец ужесточил меры в отношении обхода антироссийских санкций. Напомним, что постсоветская страна стала едва ли не главным торговым хабом "параллельного импорта" после введения ограничений на поставку в Россию некоторых западных товаров с весны 2022 года.

Посольство Казахстана в Вашингтоне никак не ответило на официальный запрос Reuters с просьбой прокомментировать данную информацию.

Об авторе: Грэм Слэттери, аккредитованный корреспондент Белого дома, освещавший президентскую кампанию 2024 года. С 2015 по 2022 год работал в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Сантьяго-де-Чили, активно освещая события в Латинской Америке.