Дронобойная сила: в РФ разработали бюджетный комплекс для борьбы с БПЛА

Какая технология призвана удешевить производство боевых аппаратов

Российский изобретатель запатентовал технологию «Дронобой» для борьбы с враждебными беспилотными аппаратами. Комплекс состоит из двух устройств: дюралюминиевого дрона и боевой части, которая формирует направленную детонацию взрывчатого вещества. Главной особенностью технологии выступает усилитель крутящего момента, который позволяет дрону длительное время оставаться в воздухе. Автор рассчитывает, что его изобретение обладает повышенной боевой эффективностью и вкупе с низкой стоимостью производства окажется востребованным в авиапроме — как гражданском, так и военном.

Что умеет комплекс БПЛА

Новый комплекс создан изобретателем-одиночкой при поддержке проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Он придуман для борьбы с вражескими дронами и состоит из двух частей: боевого модуля и дрона-носителя. Первый создает направленный поток продуктов детонации бризантного взрывчатого вещества, к которым относятся аммониты, гексил, гексоген, пикриновая кислота, тетрил, тротил, тэн и другие материалы. Иными словами, боевой модуль настроен таким образом, чтобы «выстреливать» сильным потоком энергии в цель и инициировать детонацию взрывоопасных средств поражения, закрепленных на дронах противника, пояснил «Известиям» автор проекта подполковник запаса Владимир Горбашов.

Источник изображения: Фото: Владимир Горбашов

— Благодаря усилителям дрон способен оставаться в воздухе два-три часа. По сути, боевой модуль многоцелевой и многоразовый, дрон может находиться на поле боя в режиме патрулирования, в режиме ожидания цели. Нынешние дроны одноразовые, в этом их минус. У технологии есть повышенная боевая эффективность, так как не нужно подводить к цели другие дроны, — уточнил Владимир Горбашов.

Дрон-носитель — летательный аппарат, на котором крепится этот модуль. Он может находиться в воздухе до трех часов без замены аккумулятора, что удобно для длительных заданий. Сейчас проект на стадии разработки, уже подана заявка в Роспатент на регистрацию боевого модуля. Устройство маленькое и конструктивно простое — его изготавливают из дешевого дюралюминия, а количество деталей минимально. Это позволяет массово производить такие дроны и использовать их прямо на передовой.

Помимо формирования потока энергии от взрыва боевой модуль может поджечь взрывчатку, уже установленную на вражеских дронах, действуя по ним двойным ударом. Внутри корпуса носителя установлены два ротора на подшипниках с шестернями. Для повышения эффективности работы двигателя используется умный механизм: он собирает энергию от вращения (инерцию) и добавляет к ней силу от воздуха, разогретого электроэлементами (ТВЭЛ) в специальных соплах. Это помогает экономить электроэнергию и уменьшает сопротивление воздуха при полете — дрон становится быстрее и экономичнее.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Модернизация лопастей уже запатентована в Роспатенте, дрон с такой технологией можно использовать как для гражданской, так и для военной авиации, то есть везде, где используются лопастные двигатели. Официально он называется «усилитель крутящего момента на валу лопастного авиационного движителя», — сообщил Владимир Горбашов.

Как его оценивают эксперты

Принцип конструкции боевой части достаточно известен, отметил в разговоре с «Известиями» научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей Курапов. Он уже использовался в переносном варианте, например, в пушке «Гаркуша», которую использовали добровольцы во время вооруженного конфликта в Приднестровье.

— Поэтому объединение такой пушки с дроном-носителем соответствует эволюционному пути развития вооружения и имеет хорошие перспективы, — уточнил он. — Сейчас существует острая потребность именно в нестандартных системах борьбы, ведь противник не стоит на месте, и зачастую только «слом шаблона» может дать преимущество. Так, использование дюралюминия способно удешевить конструкцию, однако в этом случае система будет рассчитана только на кратковременные температурные нагрузки, так как жаропрочность материала невысокая. Можно использовать марки повышенной жаропрочности, например Д20.

По мнению эксперта, целесообразно не экономить на материалах для достижения надежности и возможности многоразового использования.

Источник изображения: Фото: Владимир Горбашов

— Кроме того, использование усилителя крутящего момента способно поддержать автономность и стабильность дрона в полете, что важно для поиска цели и точного наведения. Однако в этом случае осложняется уничтожение высокоманевренных целей. Необходимо найти золотую середину, — подытожил Сергей Курапов.

Как отметил коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев, беспилотники со стрелковым оружием либо те, которые осуществляют выстрел сети или какого-либо фугаса для поражения других дронов, уже применяются в зоне СВО. Он предположил, что новый комплекс получится сделать по-настоящему дешевым из-за трудности обработки дюралюминия.

России сейчас необходимо испытывать разные идеи борьбы с украинскими БПЛА, считает военный эксперт Юрий Лямин. Угроза от них большая, и, учитывая их многочисленность, нужны новые недорогие средства для борьбы с ними.

Фото: Владимир Горбашов Источник изображения: iz.ru

— Причем разные, так как дроны противника тоже заметно отличаются друг от друга. Вообще, у меня создалось ощущение, что для уверенного поражения вражеского БПЛА нужно будет приближаться к нему очень близко и очень точно наводить на цель, при этом сам квадрокоптер-носитель для этого «Дронобоя» должен быть достаточно крупным, а его основными оппонентами будут в первую очередь небольшие, скоростные и маневренные аппараты вроде большинства FPV-дронов, — сказал он «Известиям».

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, автору нужно провести эксперимент и получить работающую модель. И если после проведения эксперимента идеи изобретения окажутся реальными, то такие исследования имеют шанс получить развитие в практических образцах вооружений и военной техники.

IT-эксперт и преподаватель университета «Синергия» Даниил Аржаков считает, что «Дронобой» заслуживает высокой оценки и адресует актуальную потребность в расширении возможностей БПЛА в сложных условиях. Он напомнил: важно будет оценить не только техническую надежность решения, но и его экономическую целесообразность, устойчивость к износу и возможность масштабирования производства.

Антон Белый

Юлия Леонова