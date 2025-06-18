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ТАСС

На космодром Восточный спутники впервые доставили самолетом

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Как уточнили в Роскосмосе, после доставки сотрудники разгрузили контейнеры с аппаратами и вспомогательным оборудованием

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 впервые приземлился с космическими аппаратами "Ионосфера-М" в аэропорту космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Грузовой самолет Ил-76 с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4 прибыл на космодром - это первая доставка космической техники после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Восточного", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, после доставки сотрудники космического центра "Восточный" (филиал АО "ЦЭНКИ") и корпорации "ВНИИЭМ" (входят в Роскосмос) разгрузили контейнеры с аппаратами и вспомогательным оборудованием. Отмечается, что техника была доставлена в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где специалисты приступят к подготовке спутников к запуску.

"Доставка воздушным транспортом значительно ускоряет транспортировку космической техники и повышает безопасность", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщил, что космические аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4 и 13 малых аппаратов попутной полезной нагрузки готовят к запуску на орбиту. 

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