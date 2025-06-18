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В Иране представили новый «Шахед»

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Фото: Tasnim
Фото: Tasnim.

КСИР представил новый дрон-камикадзе Shahed-107

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили новый дрон-камикадзе Shahed-107. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Аппарат самолетного типа получил поршневой двигатель, который обеспечивает дальность полета более 1500 километров. Новый «Шахед» оснащен прямым крылом и X-образным хвостовым оперением.

Отмечается, что недавно были опубликованы кадры, демонстрирующие приближение иранского дрона к израильскому зенитному ракетному комплексу Arrow-3. Аппарат перехватили огнем с вертолета в нескольких десятках метров от позиции комплекса.

«Если атака подтвердится, это докажет способность нового иранского беспилотника преодолевать многоуровневые системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять в зоне проведения спецоперации новый дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, который наводит аппарат на цель. Беспилотник несет боевую часть весом 3,5 килограмма.

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