Боевая пара: РФ стала применять «Панцирь» с 48 ракетами и новые комплексы РЭБ

Чемезов доложил Путину о возможности улавливать малозаметные цели и подавлять ранее неуязвимые дроны

Российские военные начали применять комплексы «Панцирь» с 48 ракетами для защиты объектов от атак беспилотников, а также новые системы радиоэлектронной борьбы «Серп» и мини-радары для обнаружения дронов. Об этом стало известно 17 июня на встрече Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эксперты уверены, что новые системы составят единый комплекс вооружений, который особо необходим в нынешних условиях. Во сколько глава «Ростеха» оценил исполнение гособоронзаказа и много ди гражданской продукции выпускает компания — в материале «Известий».

Производство новых вооружений для СВО

Владимир Путин 17 июня провел рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. В центре внимания — производство вооружений для нужд СВО, модернизация военной техники, а также развитие систем радиоэлектронной борьбы и контроля воздушного пространства.

В частности, глава корпорации сообщил, что российские военные для обороны объектов уже начали применять серию новой техники — комплексы «Панцирь» с 48 ракетами, комплексы радиоэлектронной борьбы «Серп» и мини-радары для обнаружения дронов. Так, количество ракет для «Панциря» модели СМД-Е увеличилось в четыре раза, сказал Сергей Чемезов.

— Сегодня вместо 12 — 48 ракет. Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что 12 ракет порой не хватает, если идет массовый налет. Но 48, конечно, — это намного лучше, и наши военные очень этому рады, — уточнил он.

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Кроме того, появилась новая система радиоэлектронной борьбы «Серп»: она способна обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. «Серп» уже стоит на многих отечественных оборонных предприятиях, в том числе на боеприпасных, заметил глава «Ростеха».

Также, по его словам, холдинг «Высокоточные комплексы» создал систему контроля воздушного пространства: это мини-радары, которые улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. «Естественно, если они работают в паре с «Панцирем», это очень эффективно. Ну, и если это просто стоит в качестве обнаружения малозаметных целей, то информация идет сразу в штаб управления системой ПВО и там уже принимаются определенные меры по уничтожению», — пояснил Сергей Чемезов.

По оценкам экспертов, самое важное, что все перечисленные системы вооружения были созданы или доработаны с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

— Массовое появление дронов изменило характер боевых действий. Для борьбы с ними лучше всего подходят средства РЭБ и зенитные комплексы. В частности, «Панцирь» первых модификаций был рассчитан для борьбы с ракетами и вертолетами, — пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Новые зенитные мини-ракеты нужны для борьбы с дронами — они не дорогие, что делает уничтожение БПЛА не столь затратным, как при использовании классических зенитных ракет. Такие комплексы будут нужны флоту, для охраны аэродромов и других тыловых объектов.

При этом у противника таких систем нет. Новые РЛС и РЭБ также приспособлены для борьбы с БПЛА. Именно эта техника позволяет РФ бороться с налетами дронов и ее развитие сейчас необходимо, пояснил специалист.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Зенитный комплекс «Панцирь» предназначен для организации зональной ПВО, которая прикрывает важные объекты, добавил военный эксперт Дмитрий Корнев. Новые небольшие ракеты в первую очередь хорошо подходят для борьбы с дронами самолетного типа, которые нацелены на атаки промышленности. Особенно эксперты отметили автоматизированную связку между системами обнаружения и поражения, что заметно улучшает ситуацию с противовоздушной обороной.

— В эффективности комплекса РЭБ «Серп-ВС13Д» не приходится сомневаться. Новый мини-радар, предназначенный для обнаружения БПЛА, должен работать в паре с «Панцирями». Вместе они составят единый комплекс, который нам сейчас особо необходим. Радар будет обнаруживать дроны и давать целеуказания зенитным комплексам, в том числе и «Панцирям», — считает Дмитрий Корнев.

Гражданская продукция «Ростеха»

В целом, сегодня 80% всего вооружения, которое используется на СВО, производится предприятиями «Ростеха», сказал глава госкорпорации. И исполнение гособоронзаказа ими составляет 99,9%. Более того, производство снарядов и боеприпасов «Ростехом» увеличилось в десятки раз по сравнению с 2021 годом.

— За 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов на ствольную артиллерию — в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков — в 2,1 раза, снарядов для реактивной системы залпового огня — в 1,7 раза, — сказал Сергей Чемезов.

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Глава госкорпорации доложил российскому лидеру об основных показателях «Ростеха» за 2024 год: объем инвестиций составил рекордные 676 млрд рублей, выручка выросла на 27% и составила 3,6 трлн рублей.

— Мы работаем над тем, чтобы увеличивать долю гражданской продукции. Если у нас в прошлом году было 35%, то в этом 30,7%, то есть на 4,3 пункта мы снизились. Но в абсолютных цифрах все равно растем: увеличился объем реализации гражданской продукции, выручка увеличилась на 11,6% и сегодня составила 1 трлн 108 млрд, то есть треть всей нашей выручки мы получаем от гражданской продукции, — отметил Чемезов.

Отдельно глава государства поинтересовался, в каком состоянии находится титановое производство «Ростеха». Оно, по оценкам главы компании, загружено, но не полностью — в основном работа идет на авиационные предприятия.

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На этом фоне президент добавил, что компания «Боинг», уйдя с российского рынка, понесла ущерб. Глава госкорпорации согласился, отметив, что американцы привезли большое количество современных станков, и было создано целое производство. «Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов [для авиационной промышленности], но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50», — отметил глава Ростеха.

Затронули и другие проекты: в частности, гендиректор госкорпорации рассказал, что вторая из пяти мусоросжигательных ТЭС «Ростеха» будет введена в эксплуатацию в 2026 году.

Василиса Ясенева

Роман Крецул