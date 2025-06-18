"Царь-двигатель" для "Союза-5" отправили для сборки в составе ступени

Аппарат уже прошел огневые испытания в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш", указали в Роскосмосе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5" отправлен для сборки в составе первой ступени. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ отправлен для сборки в составе первой ступени ракеты. Двигатель уже прошел огневые испытания в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш", следующий этап - испытания в составе первой ступени ракеты в самарском РКЦ "Прогресс" (входят в Роскосмос)", - говорится в сообщении.

"Царь-двигатель" РД-171МВ является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем - при весе в 10 тонн его тяга составляет 800 тонн. Его предыдущие модификации - РД-171 и РД-171М - использовались в программах "Энергия-Буран" и "Зенит".

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года, а начало полномасштабной эксплуатации запланировано на 2028 год.