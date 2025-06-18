Войти
Lenta.ru

Названа особенность «Панциря-СМД-Е»

727
0
+1
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Чемезов: Количество ракет для ЗРК «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза

Количество ракет для нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. Особенность ЗРК назвал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Пример могу привести: всем известный "Панцирь". Сегодня это "Панцирь" модели СМД-Е, отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо 12 [ракет] — 48», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Чемезов подчеркнул, что увеличенный боекомплект важен в ходе борьбы с дронами, поскольку 12 ракет может не хватить при массовом налете.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Там добавили, что ЗРПК отлично себя показал в ходе специальной военной операции.

В мае в «Ростехе» рассказали, что комплексы «Панцирь» дорабатывают с учетом информации о средствах поражения, которые использует противник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»