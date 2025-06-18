Что произойдет, если Россия нападет? (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: Литва готовится к войне и репетирует нападение России

В лесах Литвы обычные граждане готовятся к российскому нападению: с имитацией трупов, дронами и боевыми патронами, пишет Der Spiegel. Война —это шок, страх и хаос, и к ним нужно быть готовыми, говорят участники учений и рассказывают, почему они так боятся врага на востоке.

Джонатан Сток (Jonathan Stock)

Они старались изобразить все максимально реалистично, хотели как можно точнее имитировать военные действия. Чтобы никто не испытал удивления, когда наступит реальное вторжение. Поэтому мужчины вылили кровь животных на брезент здесь, в этом лесу в Литве, отрезали головы быкам и разбросали туши. Они наполнили пластиковые перчатки кровью и выкопали окопы, разместили учебные гранаты, установили пулемет и тренировались громко кричать.

"Война — это шок", — считает рекламщик мероприятия Юрга Чомскитэ. Она водит журналистов по полигону, как по выставке. "Война — это страх, это хаос. Мы должны быть к этому готовы", — произносит она, ложкой вычерпывая лапшу из бумажного стаканчика.

Это лес на севере Литвы, фактически заповедник. Точное местоположение должно оставаться в секрете из соображений безопасности. По словам пиарщицы Юрги Чомскитэ, владельцу леса пообещали, что после учений трупы животных и боеприпасы будут убраны. Тем не менее, он остался недоволен, добавляет она.

"Литва, Литва!", — кричат восемь мужчин в камуфляжной форме, которые ползут между головами животных, подбираются к вражеским позициям, пригибаются в окопах и обсуждают задержки при перезарядке. Они кричат "Прикрытие!", перезаряжают оружие и задыхаются от напряжения. Над верхушками деревьев летают аисты, березы покрыты свежей зеленью. Пахнет весной и разлагающимися трупами. Мужчины помогают друг другу выбраться из окопов. Один из военных в форме испугался, когда рядом с ним взорвался пакет с кровью. Можно было бы действительно подумать, что идет война. Пока оператор не спросил: "Я мешаю?"

Литовский Союз стрелков, военизированная добровольная организация, основанная более ста лет назад, после Первой мировой войны, вскоре после провозглашения независимости, тренируется вести войну. В случае российского вторжения Союз стрелков будет подчиняться военным, он должен обеспечить оборону до прибытия первых войск, а затем оказать им поддержку. Мужчины и женщины со всей страны собрались в эти выходные, чтобы потренироваться: они перебираются через реки, стреляют боевыми патронами, спят в лесу, отрабатывают ведение боя в городских условиях, учатся обезвреживать мины, перевязывать раны. Некоторые из них готовились к сегодняшнему дню уже целый год.

Союз стрелков репетирует чрезвычайную ситуацию, а именно: нападение России. В Литве проживает три миллиона человек. Они не могут полагаться только на армию, им нужны все. Члены Союза стрелков уже почти 24 часа на ногах в лесу, они прошли более 20 километров с тяжелыми рюкзаками. В этот майский субботний день они прибыли на поле, рядом с заброшенным сараем. Они сбрасывают рюкзаки, падают на траву и начинают курить. Целый день войны – это тяжело.

Теперь их задача — запрограммировать дрон, чтобы он сбросил взрывчатку на вражескую цель. Они тренируются на пластиковой бутылке с водой. Мужчины чувствуют себя неуверенно, большинство из них никогда раньше этого не делали. К ним подходит командир Союза стрелков, маленький лысый мужчина в кепке, полковник-лейтенант Линас Идзялис. "Мужчины его любят", — говорит Чомскитэ, — "он говорит на нашем простом языке". 59-летний Идзялис приседает к группе, которая измученная лежит на траве, и похлопывает ребят по плечам. "Я был во всех дерьмовых местах", — говорит он, — "даже в Мали". Затем он заводит разговор о русских соседях. На его форме вышит череп.

"Русский, — говорит Идзялис, — не европеец". По его мнению, современные русские — все потомки орд Чингисхана, легендарного жестокого полководца монголов. Идзялис спрашивает: "Что сделает русский, когда придет?" Он делает паузу. Затем говорит: "Он всех нас убьет".

По мнению Идзялиса, на северо-востоке Европы ведется вековая борьба между литовцами и русскими, борьба между двумя силами: русским медведем, сильным, хладнокровным, всемогущим, и ими, литовцами, слабыми, маленькими. Они должны быть хитрыми и хорошо подготовленными, чтобы иметь шанс против медведя. "И моя задача, — говорит он, — убить как можно больше врагов".

Идзялис знает, каково было, когда пришла советская армия. Он был там, будучи подростком в Вильнюсе, держал литовский флаг, выходил на баррикады. В тот день погибли два его товарища по Союзу стрелков, его сокурсники. С тех пор он стал другим человеком, говорит он. Тогда у него были длинные волосы, он слушал метал-музыку, а теперь у него военная стрижка.

Мы занимаемся этим, говорит Идзялис, потому что лучше умереть в окопе, чем быть депортированным в Сибирь. Он говорит о пропагандистских программах российского государственного телевидения, он знает цифры, которые приводятся на российском государственном портале: российским ракетам потребуется 11 минут, чтобы достичь американской базы в Польше, 15 минут – до Рамштайна в Германии, 17 минут – до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Литва знает, что такое быть недооцененной. После обретения первой независимости в 1918 году, после распада Российской империи, страна располагала лишь небольшим количеством плохо обученных солдат, вооруженных русскими и немецкими винтовками. В 1940 году Литва вместе с Эстонией и Латвией была присоединена к Советскому Союзу. Тогда Союз стрелков был запрещен. Это стало травмой для страны, Литва тогда не оказала сопротивления.

Но на этот раз все по-другому.

Если Россия действительно осмелится сделать то, к чему готовится Союз стрелков в лесу, то здесь в Литве может пройти линия фронта новой войны. Литва является членом НАТО с 2004 года, и согласно статье 5 Договора о НАТО, нападение России на эту страну будет считаться нападением на весь альянс, что станет для Европы еще более драматичной эскалацией, чем военные действия на Украине. Вопрос в том, как отреагирует альянс и рискнут ли США и Германия вступить в прямую конфронтацию с Россией.

Литва – это "противоположный край" Европы. В рамках мандата НАТО немецкие вооруженные силы также наращивают свое присутствие в стране и планируют разместить там бригаду из 5000 военнослужащих до конца 2027 года. Внутренние документы НАТО предупреждают, что с 2028 года российские вооруженные силы будут способны атаковать НАТО. В сентябре Россия планирует провести крупные учения "Запад 2025", которые проходят раз в четыре года и на этот раз будут проводиться в Белоруссии. Такие учения служат не только для обучения, но и для запугивания маленькой Литвы. В ток-шоу военный историк Сенке Нейцель заявил: "Возможно, это последнее лето, которое мы проводим в мире".

Мужчины и женщины Союза стрелков в возрасте от 18 до 50 лет. Андрус по профессии системный администратор, Линус снимает рекламные ролики, Вайдас производит двери. Здесь они воины. Каждый из них носит винтовку, которая стоит несколько тысяч евро. Для Союза стрелков действует исключение из закона об оружии, его члены могут хранить полуавтоматическое оружие дома. Один из них заявляет: "Я считаю этих мужчин своей семьей". Другой говорит: "Моя жена очень злится на моего командира, но что я могу поделать".

Они осторожно высказываются о военных действиях и России, журналистка Чомскитэ стоит рядом и следит за тем, чтобы разговор не принимал слишком политический характер. В конце концов, ей нужно привлечь больше участников. В Союзе стрелков почти 17 тысяч членов, только после СВО России на Украине было подано около 4 тысяч новых заявлений о вступлении. В ближайшие годы их число должно вырасти до 50 тысяч. Сейчас они занимаются рекламой. "Это должно приносить удовольствие всем участникам", — говорит Юрга Чомскитэ. Через две недели стартует детский конкурс, самые маленькие участники — одиннадцатилетние "юные стрелки". Все будет проходить в игровой форме, говорит Чомскитэ. Без трупов животных.

Литва опирается на свои столпы обороны: современную профессиональную армию, резервистов для пополнения. Министерство обороны ежегодно призывает новых призывников, отчасти по жребию. К этому добавляется присутствие армий НАТО и литовский Союз стрелков. Отряд мобилизуется в случае войны и станет частью более широкой национальной концепции "универсальная оборона" — план всеобъемлющей обороны страны.

Это концепция безопасности, в которой в оборону страны вовлечены не только военные, но и все общество: гражданское население, предприятия, органы власти, школы и СМИ. Каждый гражданин должен знать, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Школы проводят учения и просветительскую работу. Предприятия разрабатывают планы на случай стихийных бедствий. Существует полный план эвакуации столицы с 150 маршрутами. Союз стрелков играет центральную роль, передавая базовые военные знания и гражданское мужество. Послание таково: если на нас нападут, мы будем защищаться всей страной, а не только армией.

Сразу становится ясно, что члены Союза стрелков настроены серьезно. Они тщательно замазали лица камуфляжной краской, носят профессиональное снаряжение, военные очки, бронежилеты, приборы ночного видения и общаются между собой как настоящие солдаты. Один из них потратил 4500 евро на свою штурмовую винтовку и говорит, что это еще дешево, другой — десятки тысяч евро на дроны. Третий боец рассказывает, что записался в союз после конфликта на Украине, потому что все остальное казалось ему бессмысленным. Все, с кем мы разговариваем, говорят, что должны защищать свои семьи, своих детей, свои дома, свою страну. Они ждут "русских", как они называют своих соседей.

"Сначала он [русский] придет к нам", — говорит один из мужчин, когда Чомскитэ уходит из поле зрения, — "а потом придет к вам". То, что происходит в Литве, может произойти и в Германии.

На следующее утро мужчины маршируют под рок-музыку в соседний город и принимают поздравления, как участники марафона. В нескольких километрах оттуда тренируется первый немецкий батальон, дислоцированный в Литве. Сейчас середина мая, новый канцлер Фридрих Мерц объявил о своем визите и собирается навестить солдат. Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2000 стреляет на максимальную дальность, всего в 50 километрах от российской границы. Бригада бундесвера должна стать первой немецкой боевой бригадой, постоянно дислоцированной за рубежом. Один из членов Союза стрелков задается вопросом: "Побегут ли немцы за нас под вражеские пули?". Другой полуиронично отвечает: "Немцы вернулись".

Разговаривая с участниками учений в лесу, создается ощущение, что литовцы предпочитают полагаться на себя. Мир здесь еще свеж и, кажется, его нужно защищать каждый день. В 2015 году Литва стала первой страной в Европе после Украины, которая вернулась к обязательной военной службе. И на то были веские причины.

В мае 2023 года бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Эстонию, Латвию и Литву "нашими прибалтийскими провинциями". Владимир Путин обвиняет прибалтийские государства в изгнании российских граждан, он видит там угрозу "безопасности России". Осенью 2023 года российский генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что Украина – "только начало".

Для немцев с момента окончания Второй мировой войны необычно иметь столь четкий образ врага. В отличие от Литвы, Россия долгое время считалась здесь стратегическим партнером. Путину когда-то должны были присвоить почетную докторскую степень Гамбургского университета. Франк-Вальтер Штайнмайер до 2011 года придерживался "партнерства по модернизации". Он называл российского министра иностранных дел "дорогим Сергеем". В Германии по-прежнему существует "Германо-российское общество дружбы". Немецкая молодежь ухаживает за советскими военными захоронениями. Всего этого нет в Литве.

В настоящее время в Литве проводится несколько военных учений НАТО. 8 тысяч военнослужащих из стран НАТО маршируют с тяжелым вооружением, задействовано 1000 транспортных средств, десятки кораблей и самолетов. Недавно страны Балтии решили выйти из соглашения, запрещающего использование противопехотных мин.

Следующий контрольный пункт учений в лесу: перевязка раненых под вражеским огнем, одна военнослужащая в шоке, другой мертв. Затем: стрельба из приседа через окно на расстояние 100 метров, отработка ведения боя в городских условиях. Экзаменатор записывает баллы в блокнот. Затем: обезвреживание мин. Слышны взрывы фейерверков, мужчины отрабатывают действия в условиях имитированного артиллерийского обстрела.

Репортеры, фотографы и операторы приехали, чтобы посмотреть, как страна собирается защищаться. Литовский переводчик Линас, работающий на голландский телеканал, говорит, что он тоже является членом Союза стрелков. Он был в плавании по Атлантическому океану, когда русские начали СВО на Украине. Его родители позвонили ему и сказали: "Лучше останься там, мы следующие на очереди". Линас задумался: "Что я могу сделать, если у нас начнется война? Готовить? Водить машину? Вероятно, я буду заниматься пропагандой или связями с общественностью", — говорит он. Его родители — врачи, им придется служить в военном госпитале. Он надеется, что его жена и дети смогут вовремя покинуть страну. "Нельзя доверять всем. У русских есть свои шпионы. 5% литовцев принадлежат к русскоязычному меньшинству".

Шпионы, мины, дроны: как Литва должна готовиться? И к чему?

Некоторые эксперты по безопасности говорят, что в Прибалтике уже давно началась гибридная война с нападениями на аэропорты, полетами дронов над военными базами, кибератаками и дезинформационными кампаниями. Пророссийская хакерская группа NoName057(16) с 2022 года провела множество кибератак на Центральный банк Эстонии, Латвийские железные дороги и литовские правительственные сайты.

В Вильнюсе, столице Литвы, Гинтарас Багдонас стоит перед министерством обороны, величественным зданием в центре города. Он работает в Военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса.

Багдонас — военный офицер, оперативник спецслужб, полковник. Небольшой, худощавый мужчина с седыми волосами, в синем костюме с платком в нагрудном кармане и брюках с отутюженными складками. Уже вечер, но Багдонас все еще работает. Он приглашает нас в холл соседнего отеля, где как раз проходит конференция. Багдонас был в Афганистане, в Грузии, он отслужил в советской армии в Казахстане. Позже он возглавлял разведывательную службу штаба вооруженных сил ЕС, получил одну из высших наград Литвы, орден Гядиминаса.

Когда Россия нападет, господин Багдонас? Он пожимает плечами. "Когда мы будем не готовы, — говорит он, — когда мы не будем едины. Поэтому мы должны всегда действовать так, как будто война может начаться завтра".

Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, недавно заявил, что "Путин не даст нам и десяти лет". В отчете датской разведки говорится, что после окончания военных действий на Украине Россия сможет быстро восстановить свой военный потенциал и в течение двух лет вести войну против нескольких стран в Прибалтийском регионе. В Эстонии уже строятся первые бункеры на границе с Россией, в Латвии бетонные противотанковые заграждения, так называемые "драконьи зубы", которые препятствуют продвижению танков, в школах проводятся уроки по обороне.

Багдонас садится на кожаный диван в холле и показывает на карте, где могут атаковать российские войска. Он называет географические названия и проселочные дороги, перечисляет подразделения, как будто атака уже началась. Речь идет о Сувалкском коридоре, названии, которое знают и боятся все, с кем можно поговорить в Литве. Если посмотреть на карту Литвы, становится понятно, почему Польша защищает свои границы там танковыми заграждениями. Это единственная сухопутная связь прибалтийских государств с НАТО.

На юго-востоке Литвы находится белорусская территория, где дислоцированы российские войска, на юго-западе – Калининградская область, часть России. Многие литовцы чувствуют себя зажатыми. В Калининграде размещены российские ядерные вооружения, военно-морские силы, десятки тысяч военнослужащих и ракеты средней дальности. Между ними пролегает узкая граница между Литвой и Польшей, всего чуть более 60 километров по прямой, столько же, сколько от Гамбурга до Любека или от Мюнхена до Розенхайма. В первые дни военных действий на Украине российские войска продвинулись внутрь страны на расстояние, более чем в два раза превышающее эту дистанцию. В июле 2023 года российский генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что можно захватить коридор за несколько часов.

Багдонас, офицер спецслужб, считает, что в Литве все знают, что нужно делать. Психологи будут лечить душевные травмы военнослужащих, чтобы снова посылать их на фронт. Врачи будут лечить военных, водители автобусов будут возить войска, бабушки будут шить маскировочные сетки, священники будут благословлять воинов. "Мы можем победить, только если мы этого хотим", — говорит он. "В войне каждый должен знать свое место".

Литва немного меньше Баварии, она равнинная, а на севере ее омывает море. Многие литовцы боятся оказаться в изоляции, отрезанными от внешнего мира, на растерзание медведю.

"Нам пришлось бы сначала завоевать территории России, чтобы вообще иметь возможность отступать", — говорит Багдонас. На случай российского нападения существует стратегия гражданского сопротивления, Союз стрелков. Но, по словам Багдонаса, это еще не все. Министерство обороны Литвы приняло решение ежегодно обучать по всей стране 1000 человек управлению дронами. Курсы бесплатные, спрос на них огромный.

Два дня спустя на поле на западе Литвы, рядом со школой на свежескошенном спортивном газоне. До границы с Россией менее 14 километров. Более десятка мужчин и женщин стоят полукругом вокруг двух инструкторов литовской армии. Как говорит Багдонас, это домохозяйки, психологи, инженеры, все гражданские лица. Они откликнулись на призыв правительства, которое ищет пилотов дронов. Вакаре Станайте 24 года, она учится в Вильнюсе на психолога и стала одной из добровольцев. Вчера вечером она проехала более 200 километров, чтобы принять участие в курсах, поскольку места в Вильнюсе были уже заняты. На шее у нее татуировка "Be brave" (Будь смелой). Юношеская глупость, говорит она. Но сейчас ей пригодится смелость. Она никогда не пилотировала дроны. Любит гулять по лесу и читать книги по истории. Хотела бы когда-нибудь отдохнуть на Украине.

Студентка Станайтите впервые запускает военный беспилотник, который стоит почти 30 тысяч евро. Она должна лететь по зигзагообразной трассе, проложенной красной оградительной лентой на траве спортивной площадки. На скамейке рядом с ней сидят два пожилых жителя деревни, курят и наблюдают. Станайтите сжимает зубы и пристально смотрит на экран. Затем она опускает дрон а землю. "Страшно", - говорит она. Она улыбается.

Пограничный переход в Россию, в российский анклав Калининград, находится в Панямуне, на юге Литвы, и охраняется противотанковыми заграждениями. По мосту королевы Луизы через реку Мемель больше не ездят автомобили. У воды стоит семья: супруги и их дочь между ними. Они говорят, что хотели посмотреть, что там делают русские. На другом берегу реки видна большая буква "Z" — символ мощи России. Развевается российский флаг.

"Я задаюсь вопросом, — говорит женщина, — что они там думают о нас".

В нескольких сотнях метров находится пограничный переход. Колючая проволока, литовский пограничник, раздраженно машущий рукой. Здесь тихо. Русская семья с тремя детьми стоит перед постом, показывая свои чемоданы. Никаких гранат, зато есть трусы. Вспоминаются слова подполковника Идзелиса о том, что "русские хотят всех нас убить". Семья выглядит скорее напуганной.