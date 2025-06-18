Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о финансовых результатах "Ростеха" за 2024 год

ЦАМТО, 17 июня. Президент России Владимир Путин 17 июня провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

В частности, глава "Ростеха" доложил об исполнении гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Отдельно обсуждалось увеличение производства гражданской продукции, в том числе медицинского назначения.

Ниже в изложении пресс-службы Кремля приведена часть беседы, касающаяся общих финансовых результатов "Ростеха" и военной тематики.

С.Чемезов: Уважаемый Владимир Владимирович!

У нас закончился год. В 2024 году мы подвели итоги работы всех предприятий, сформировали консолидированный бюджет и отчет. Сегодня хотел бы Вам представить некоторые результаты нашей финансовой деятельности и в целом деятельности корпорации наших предприятий.

Мы продолжаем решать задачи по укреплению безопасности, обороноспособности и промышленной независимости нашей страны. Это был, есть и будет ключевой приоритет. Отмечу, что даже в условиях санкций и непростой макроэкономической ситуации мы продолжаем демонстрировать устойчивый рост: выручка выросла на 27 проц. по сравнению с прошлым годом и сегодня составляет 3 трлн. 610 млрд. руб. Чистая прибыль увеличилась на 119 проц. и составляет 131 млрд. 500 млн. руб. Выработка на одного работника также увеличилась на 20 проц. по сравнению с прошлым годом и составила 5,2 млн. руб. на человека. Объем инвестиций составил 676 млрд. руб. – это рекордная сумма за многие годы. Прежде всего, это связано с ростом гособоронзаказа и с тем, что мы должны увеличивать, расширять мощности наших предприятий, проводить модернизацию с тем, чтобы выполнять гособоронзаказ.

Что касается гособоронзаказа: 80 проц. всего вооружения, которое сегодня используется на СВО, производится нашими предприятиями, и за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, снарядов для реактивной системы залпового огня – в 1,7 раза. Обращу Ваше внимание, что это только за один год, а если сравнивать с 2021 годом, то производство увеличилось в десятки раз. В целом исполнение гособоронзаказа традиционно на достаточно высоком уровне – составляет 99,5 проц.

В.Путин: А по критически важным позициям 100 проц.?

С.Чемезов: По критически важным да, 100 проц.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы совершенствовать технику, которую мы выпускаем. У нас прямой контакт с военнослужащими, которые используют, работают с нашей техникой. Рядом с передовой находятся наши ремонтные бригады, поэтому они имеют прямой контакт. И все пожелания, замечания мы, конечно, учитываем, поэтому постоянно проводится модернизация нашей техники.

Пример могу привести: всем известный "Панцирь". Сегодня это "Панцирь" модели "СМД-Е". Отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, и боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо двенадцати – 48 ракет. Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что двенадцати ракет порой не хватает, если идет массовый налет. Но 48, конечно, – это намного эффективнее.

Мы сделали роботизированную платформу, которая может перевозить грузы на поле боя, и раненых вывозить, и боеприпасы подвозить, может быть и камикадзе.

В.Путин: "Депеша"?

С.Чемезов: Да, "Депеша" называется.

Теперь что касается РЭБ. У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "СЕРП-ВС13Д" – способен обнаруживать и подавлять, в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. "СЕРП" сегодня стоит на многих оборонных предприятиях, в том числе и на боеприпасных, и защищает достаточно хорошо от налета беспилотников.

Создана также система контроля воздушного пространства – наш холдинг "Высокоточные комплексы", – это мини-радары. Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, если они работают в паре с "Панцирем", это очень эффективно. Если это просто стоит в качестве обнаружения малозаметных целей, то информация идет сразу на штаб управления системой ПВО, и там уже принимаются определенные меры для уничтожения…

(Далее речь шла о производстве гражданской продукции)