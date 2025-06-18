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Раскрыты подробности о новом российском оружии не хуже «Орешника»

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Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости.

Военный обозреватель Головнев: ВС РФ ударили по Украине новейшими ракетами

Военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев раскрыл подробности о новейшем оружии Российской армии не хуже баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Речь идет о снарядах, которыми недавно ударили по центрам принятия решений на Украине — специалист указал, что они были оснащены принципиально новой боеголовкой.

Он уточнил, что для данной атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали баллистические ракеты 9М723Ф3 из комплекса «Искандер-М», оснащенные новой боеголовкой. При этом вероятно, что речь идет о модернизированной ракете с гиперзвуковыми характеристиками, преимуществом которой является способность пробивать бетонные перекрытия и уходить глубоко под землю.

Не исключено, что такой снаряд может достичь фундамента здания, а его боевая часть после удара способна продолжать двигаться по инерции, разрушая все на своем пути. Головнев также подчеркнул, что скорость проникновения достигает 950-1150 метров в секунду, а глубина — десятки метров. Так, проникая внутрь объектов, эти ракеты способны уничтожать командные пункты и склады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, обозреватель «Царьграда» подметил, что новейшие снаряды напоминают ему знаменитый «разрушитель бункеров» GBU-57 Massive производства США. Таким образом, подчеркнул Головнев, данная технология сейчас может быть доступна не только Америке — подобные возможности имеются и у России.

17 июня сообщалось, что армия России нанесла мощнейший массированный удар крылатыми ракетами и дронами по Киеву. «Под раздачей аэропорт Жуляны и Борисполь», — рассказали российские военкоры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9М723
GBU-57
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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