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«Жизнь на борту была изнурительна». Атомная мини-подлодка США десятилетиями шпионила за Россией. Что о ней известно?

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NR-1 Nerwin
NR-1 Nerwin.
Источник изображения: U.S. Navy

Американская подлодка NR-1 Nerwin почти 40 лет следила за СССР и Россией

США десятилетиями следили за Россией с помощью экспериментальной атомной подводной лодки NR-1 Nerwin. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Он утверждает, что лодка была самой маленькой среди арсенала Военно-морских сил (ВМС) США, занимая промежуточное положение между батискафом и подлодкой. Субмарина находилась на вооружении с 1969 по 2008 год. По словам Вайхерта, ее разработали не для боя, а для тайных глубоководных исследований, в том числе подъема грузов с морского дна и шпионских миссий.

Что известно о подводной лодке NR-1 Nerwin?

Уточняется, что водоизмещение подлодки составляло всего 400 тонн. NR-1 Nerwin имела выдвижные колеса, которые позволяли ей перемещаться по морскому дну, три четырехдюймовых смотровых окна для прямого наблюдения и манипулятор для работы с подводными объектами. Глубина погружения NR-1 Nerwin не превышала 1000 метров.

Численность экипажа субмарины составляла от 10 до 13 человек

В связи с крошечным размером подлодки экипаж жил «в очень стесненных условиях», без кухни и душа. В течение всей миссии, которая могла длиться до 23 дней, члены экипажа жгли внутри подлодки кислородные свечи и ели замороженную пищу, разогретую в микроволновке.

Кроме того, утверждает автор статьи, из-за небольших размеров лодку часто переворачивало в океанских течениях. «Морская болезнь была постоянной проблемой», — отметил Вайхерт.

Большинство миссий, выполняемых подлодкой, остаются засекреченными, однако автор предположил, что субмарина принимала участие, в частности, в прослушке советских подводных кабелей связи.

Хотя большинство деталей этих миссий остаются засекреченными, отчеты предполагают, что NR-1 проводила операции по подъему [затонувшей] советской военной техники и сбору разведданных, способствуя стратегическому преимуществу США

Брэндон Вайхерт

обозреватель The National Interest

Ранее американцы показали останки секретной глубоководной подлодки

В ноябре 2013 года сообщалось, что ВМС США собрали останки засекреченной подлодки NR-1 и выставили их на обозрение в музее подводного флота в Гротоне в штате Коннектикут. Судно было списано из состава флота в 2008 году и утилизировано.


NR-1 Nerwin.
U.S. Army

Агентством по разработке и применению военных атомных подлодок в 1949-1982 годах руководил адмирал Хайман Риковер. Он настоял на том, чтобы NR-1 не присвоили номер из общего корабельного списка, назначаемого Конгрессом. Тем самым он избавил подлодку от надзора, который устанавливается за кораблями.

По словам Тоби Уорсона, командовавшего подлодкой в 1970-1973 годах, однажды она принимала участие в военной операции под кодовым названием «Ловушка для енота» в Средиземном море, по итогам которой командир получил медаль.

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Россия
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