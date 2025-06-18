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Naval Group нашла партнеров для постройки подлодок для Нидерландов

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В понедельник, 16 июня, французская компания Naval Group заключила соглашение о сотрудничестве с голландской компанией Royal IHC в рамках реализации программы строительства новых дизель-электрических подлодок класса "Орка" для ВМС Нидерландов.

"Развивая партнерство, начатое в 2018 году, Naval Group и Royal IHC продолжат объединять свой взаимодополняющий опыт и знания в проектировании и производстве сложных морских и оборонных систем", – цитирует Naval News официальное заявление французской компании.

Макет подлодки класса "Орка" для ВМС Нидерландов

Naval News


В рамках соглашения Royal IHC внесет в программу "Орка" свой опыт в области производства стальных конструкций и модульного кораблестроения.

Королевский военно-морской флот Нидерландов начал еще в 2014 году поиски замены подлодкам класса "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Но процесс выбора оптимального проекта потребовал значительно больше времени, чем ожидалось. На сроки повлияло и отсутствие единого мнения об облике будущих субмарин среди политических кругов страны.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда".

В середине марта 2024 года стало известно, что голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ и началась подготовка к заключению соответствующего контракта. Стороны оформили сделку в сентябре 2024-го.

Ожидается, что первые две субмарины передадут заказчику в течение десяти лет после заключения контракта. Детали о характеристиках подлодок пока не раскрываются.

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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Компании
ThyssenKrupp
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