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ЦАМТО

МНО Литвы закупает польские системы противодействия БЛА для защиты объектов энергетики

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Антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster
Антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 17 июня. МНО Литвы сообщило, что завершает процедуру оформления закупки стационарных систем обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Данные системы будут использоваться для защиты стратегических энергетических объектов. Закупка осуществляется по запросу Министерства энергетики и за счет средств энергетических компаний. Подписание контракта запланировано на ближайшее время.

Закупаемые системы обеспечат обнаружение и определение местоположения БЛА и их операторов, а также предотвратят проникновение БЛА на охраняемые территории.

Системы будут использовать различные технологии обнаружения, включая РЛС, радиочастотные детекторы, оптические и инфракрасные датчики. Для нейтрализации БЛА будут применяться методы радиоэлектронной борьбы, кинетические средства, а также методы глушения сигнала GPS или спуфинга. Системы будут интегрированы с другими оборонительными средствами, сетями ПВО и системами радиоэлектронной разведки.

Как заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене, в случае конфликта Вооруженные силы Литвы примут на себя управление системами борьбы с БЛА на энергетических объектах, интегрировав их в общую систему противовоздушной обороны. Это позволит укрепить обороноспособность страны с учетом быстрого развития технологий беспилотных летательных аппаратов и проблем, которые они создают для безопасности критической инфраструктуры.

По итогам конкурса, в котором приняли участие три претендента, для закупки выбрано оборудование польского производителя Advanced Protection Systems SA (APS).

Конфигурация и количество систем, которые закупит Литва, пока неизвестны, как и ожидаемая стоимость контракта.

По мнению ЦАМТО, речь идет о приобретении систем SKYctrl, которые уже применяются в Польше и ряде других стран, включая Украину. Компания поставляла эти системы в различных конфигурациях, в том числе с 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II и БЛА-перехватчиками.

В базовой версии в состав SKYctrl входит трехкоординатная РЛС линейки FIELDctrl, различные инструменты нейтрализации и система командования и боевого управления CyView C2. Системы компании APS позволяют одновременно сопровождать несколько целей, классифицировать обнаруженные объекты и отличать БЛА от птиц.

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