«Летальность и живучесть»: завершена модернизация первого противолодочного самолёта P-8A Poseidon

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Завершена модернизация первого противолодочного самолета P-8A Poseidon для ВВС США. Работы над ним выполнялись в рамках программы Increment 3 Block 2.

Об этом сообщили в пресс-службе американских Военно-воздушных сил.

Работы по усовершенствованию данной техники касались функций противолодочной и противовоздушной борьбы, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). К ним приступили в марте 2024 года в ангаре, расположенном в аэропорту в Джексонвилле (Флорида) и принадлежащем компании Boeing. Была проведена обширная модернизация планера и систем авионики самолета, таких как новые стойки, обтекатель, антенны, датчики и электрическая проводка.

Ключевым элементом модернизированного воздушного судна стал новый комплекс боевых систем. Дополнительные усовершенствования включают также широкополосную систему спутниковой связи, средства радиотехнической разведки, улучшенные системы связи и акустики для более эффективного обнаружения целей и наведения на них.

Говоря о проделанной работе, руководитель программы по морским патрульным и разведывательным самолетам капитан Эрик Томас назвал важнейшими характеристиками военной техники ее летальность и живучесть.

Еще в прошлом году было решено провести аналогичную модернизацию противолодочных самолетов P-8A Poseidon для ВВС Австралии. Всего компания Boeing планирует модернизировать для австралийских военных 12 единиц такой техники.