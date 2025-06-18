Минобороны Словении присоединилось к европейской программе закупки гаубиц CAESAR

ЦАМТО, 17 июня. Правительство Словении 13 июня сообщило, что МО страны совместно с Болгарией и Португалией в мае 2025 года присоединилось к рамочному соглашению Хорватии, Эстонии и Франции о совместных закупках СГ CAESAR, подписав соответствующее "Дополнение 1".

По информации министерства, в свете поощрения государств-членов Европейского союза к сотрудничеству при закупках в сфере обороны и необходимости укрепления технологической и промышленной базы европейской обороны в июне 2024 года Министерствами обороны Хорватии, Эстонии и Франции было подписано рамочное соглашение о совместной закупке артиллерийских систем CAESAR.

Данное рамочное соглашение определяет условия сотрудничества при закупках систем CAESAR. При этом Франция выступает в качестве ведущего участника, уполномоченного осуществлять закупку от имени других участников на основании размещенного заказа. Рамочное соглашение содержит положения, касающиеся организации и управления проектом, договорных и финансовых соглашений, претензий и ответственности, использования информации, безопасности и других вопросов.

На основании подписанного "Дополнения 1" к рамочному соглашению Министерство обороны Словении планирует осуществлять закупку вооружений и сопутствующих услуг двумя партиями. В рамках первого заказа, который был подтвержден Министерством обороны в июне 2025 года, будут поставлены 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR на шасси с колесной формулой 6x6, включая сопутствующие разведывательные системы и систему боевого управления артиллерией Atlas. Стоимость заказа составляет около 87 млн. евро. Поставки должны быть завершены к 2028 году.

Еще шесть артиллерийских систем CAESAR будут заказаны позднее и поставлены к 2030 году.