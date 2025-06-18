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ТАСС

Баканов: Россия к 2030 году сможет обеспечивать 66 космических пусков в год

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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Кроме того, стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту планируется сократить в 2,5 раза

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. До 66 космических пусков в 2030 году и до 113 в 2036 году сможет обеспечить Роскосмос в соответствии с нацпроектом по освоению космического пространства, следует из доклада главы госкорпорации Дмитрия Баканова в Совете Федерации.

В презентации отмечает, что в 2025 году Россия была способна осуществить до 46 пусков (осуществлено было 17 пусков) - в соответствии с целями нацпроекта, в 2030 году этот показатель должен достигнуть 66 пусков в год, а в 2036 - до 113.

Кроме того, стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на орбиту планируется сократить в 2,5 раза. 

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