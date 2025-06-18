"Союз-5" сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тыс. рублей за кг

Ракета-носитель по отношению к "Союзу-2" выводить в два раза больше полезной нагрузки на низкую опорную орбиту - вместо 8,7 тонн 17 тонн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перспективная ракета-носитель "Союз-5" будет вдвое грузоподъемнее и в полтора раза экономичнее, чем "Союз-2" - запуск этой ракетой 1 кг полезной нагрузки обойдется в 300 тыс. рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Союз-5" будет по отношению к "Союзу-2" выводить в два раза больше полезной нагрузки на низкую опорную орбиту - вместо 8,7 тонн 17 тонн - и соответственно стоимость [выведения одного килограмма на орбиту] упадет с 500 до 300 тыс. рублей", - заявил Баканов в Совете Федерации.

По его словам, этот показатель "не в полной мере дотягивается" до экономичности американской ракеты Falcon 9. "Во всяком случае, можно конкурировать с рядом стран, которые американцам свои заказы отдавать не готовы", - подчеркнул Баканов.