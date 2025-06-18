Косиняк-Камыш: Польша получила ударные вертолеты AH-64D "Апач"

ЦАМТО, 17 июня. Польша получила из США ударные вертолеты AH-64D "Апач", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"На нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть вертолеты AH-64D "Апач". Они будут служить, в первую очередь, для обучения", – цитирует "РИА Новости" министра обороны Польши.

Он уточнил, что речь идет о 8 вертолетах, взятых у США на условиях лизинга, наряду с закупкой 96 новых машин AH-64E "Апач".

"Первые вертолеты AH-64E "Апач", которые сейчас производятся в США, будут поставлены нам в 2028 году. Мы не хотели терять время, поэтому взяли лизинг 8 машин версии D. Они немного отличаются от версии Е, которую мы покупаем", – отметил Косиняк-Камыш.

Справка ЦАМТО

Агентство вооружений МНО Польши 13 августа 2024 года сообщило о подписании контракта на поставку вооруженным силам страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач".

Предметом подписанного 13 августа в аэропорту Латково в Иновроцлаве с правительством США контракта является поставка 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", логистического пакета (включая оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное оборудование и техническую поддержку) и пакета обучения (специализированная подготовка и учебное оборудование для обучения пилотов и технического персонала). В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Стоимость контракта составляет около 10 млрд. долл. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

Вертолеты AH-64E "Апач" поэтапно будут поставляться в подразделения 1-й бригады армейской авиации. Они заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-24.

Для применения в промежуточный период до принятия новых вертолетов на вооружение США приняли решение временно передать ВС Польши бывшие в эксплуатации AH-64D "Апач".

Агентство вооружений МНО Польши сообщило о подписании 27 февраля 2025 года пакета соглашений, которым была инициирована процедура предоставления ВС страны в лизинг вертолетов AH-64D "Апач".

В соответствии с заключенными соглашениями, США предоставят для использования Вооруженными силами Польши 8 вертолетов AH-64D "Апач". Общая стоимость контрактов составляет около 300 млн. долл. Доставку арендованных вертолетов в Польшу планировалось выполнить до конца 2025 года.

Заключенные контракты также предусматривают поддержку эксплуатации и обучение личного состава ВС Польши в период до поставки новых вертолетов AH-64E.

Вертолеты AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады армейской авиации СВ Польши, где начнется процесс подготовки летного и технического состава. Поставка данной техники позволит получить необходимые навыки до планируемого принятия на вооружение новых вертолетов AH-64E.

Как заявлено, ударные вертолеты AH-64E "Апач" предоставят армейской авиации совершенно новые боевые возможности в плане поражения целей и ведения разведки. Польша станет вторым по количественному параметру оператором вертолетов "Апач" в мире после США. AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке.