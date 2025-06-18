Войти
ТАСС

Роскосмос подвинул сроки разработки тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В"

682
0
+1
РН «Ангара-А5»
РН «Ангара-А5».
Источник изображения: vz.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов также заявил, что рассматривается ценообразование при пусках тяжелой "Ангары-А5", чтобы обеспечить ее экономичность

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработку тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислорорно-водородной третьей ступенью планируется завершить к 2030 году, а не к 2034 году, как предполагалось ранее. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У кислородно-водородной третьей ступени, которая позволять будет не 2,5 тонны на геостационарную орбиту выводить, а до 4, подвинули сроки разработки с 2034 на 2030 год", - заявил Баканов в Совете Федерации.

Он отметил, что Роскосмос также рассматривает ценообразование при пусках тяжелой "Ангары-А5", чтобы обеспечить ее экономичность. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»