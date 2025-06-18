Роскосмос подвинул сроки разработки тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В"

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов также заявил, что рассматривается ценообразование при пусках тяжелой "Ангары-А5", чтобы обеспечить ее экономичность

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработку тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислорорно-водородной третьей ступенью планируется завершить к 2030 году, а не к 2034 году, как предполагалось ранее. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У кислородно-водородной третьей ступени, которая позволять будет не 2,5 тонны на геостационарную орбиту выводить, а до 4, подвинули сроки разработки с 2034 на 2030 год", - заявил Баканов в Совете Федерации.

Он отметил, что Роскосмос также рассматривает ценообразование при пусках тяжелой "Ангары-А5", чтобы обеспечить ее экономичность.