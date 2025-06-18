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ЦАМТО

Оборонный бюджет Пакистана в 2025/26 ф.г. составит 9 млрд. долл.

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Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде
Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде.
Источник изображения: © AP Photo / Anjum Naveed

ЦАМТО, 17 июня. Минфин Пакистана опубликовал проект госбюджета на 2025/26 финансовый год, в котором на оборону и безопасность выделено 2,55 трлн. пакистанских рупий (9 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на опубликованный 10 июня документ, новые ассигнования на 17% больше по сравнению с пересмотренным итоговым оборонным бюджетом на 2024/25 ф.г. и на 20% больше по сравнению с первоначальными ассигнованиями в 2024/25 ф.г.

Оборонный бюджет на 2025/26 ф.г. включает 704,4 млрд. пакистанских рупий на операционные расходы Вооруженных сил Пакистана, что на 29% больше по сравнению с пересмотренными ассигнованиями в 2024/25 ф.г. Столь значительный рост отражает сохраняющуюся напряженность в отношениях Пакистана с Индией после трехдневного пограничного конфликта в мае.

Другие ключевые ассигнования в новом оборонном бюджете включают 846 млрд. пакистанских рупий на расходы, связанные с персоналом, что на 2% больше по сравнению с пересмотренными расходами в предыдущем ф.г., 663 млрд. пакистанских рупий на "физические активы" и 336,5 млрд. пакистанских рупий на "гражданские работы".

Отдельная статья на военные пенсии в федеральном бюджете предусматривает выделение 742 млрд. пакистанских рупий, в результате чего общий оборонный бюджет (с учетом военных пенсий) составит 3,2 трлн. рупий (11,6 млрд. долл.).

Еще одной отдельно финансируемой статьей является "Программа развития вооруженных сил" (AFDP), которая предусматривает увеличение закупок ВиВТ. В новостных сообщениях в Пакистане говорилось, что программа AFDP будет профинансирована в объеме 300 млрд. пакистанских рупий в 2025/26 ф.г.

Кроме того, государственные оборонно-промышленные предприятия Пакистана получат 1,7 млрд. пакистанских рупий в федеральном бюджете на 2025/26 ф.г. Эти средства, к примеру, поддерживают постоянное развитие военно-морских судостроительных предприятий Пакистана, включая те, которые находятся под управлением Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW).

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Страны
Индия
Пакистан
Компании
KSEW
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