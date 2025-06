Россия наращивает арсенал крылатых ракет Х-101 (The National Interest, США)

TNI: Россия увеличила производство крылатых ракет Х-101 более чем в десять раз

Крылатая ракета Х-101 не просто важнейший компонент стратегического арсенала России, но олицетворяет собой акцент на возможностях точного дальнего удара, пишет TNI. Ее можно считать идеальным оружием для крайне острой обстановки, считает автор статьи.

После трех лет украинского конфликта российская военно-промышленная база работает с максимальной эффективностью. Столь эффективной военной машиной у Москвы не было с самого разгара холодной войны. При этом Россия превосходит соперников по НАТО не только по масштабам производства — качество российских систем также усложняется с каждым производственным этапом.

Сам генсек НАТО Марк Рютте признал, что российская оборонная промышленная база всего за три месяца производит то, на что у всего альянса уходит целый год.

Одним из столпов арсенала русских стала передовая крылатая ракета воздушного базирования Х-101 (по классификации НАТО AS-23A Kodiak или “Кодьяк”), разработанная Москвой для расширения возможностей стратегического удара.

Характеристики ракеты Х-101

Детище конструкторского бюро “Радуга”, Х-101 (наряду с ядерным вариантом Х-102) стало воплощением значительного прогресса в ракетных технологиях, сочетая в себе малозаметность, точность и дальнобойность. С момента ввода в эксплуатацию в 2012 году Х-101 использовалась как в гражданской войне в Сирии, так и в конфликте на Украине.

Работа над Х-101 началась еще в 1980-х годах, когда СССР искал замену устаревшим крылатым ракетам Х-55 и Х-555. Однако распад Советского Союза и последовавший за этим экономический развал России значительно задержали процесс создания Х-101. Тем не менее к концу 1990-х годов конструкторское бюро “Радуга” под руководством легендарного конструктора Игоря Селезнева все же начало разработку новой ракеты с повышенной скрытностью и точностью.

Отмена смелого проекта ракеты Х-90 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года еще больше подчеркнула необходимость в усовершенствованных дозвуковых крылатых ракетах формата Х-101. Испытания проводились в течение 2000-х годов, а в начале 2010-х ракета поступила на вооружение.

Х-101 предназначалась для решения проблемы точных ударов по хорошо защищенным целям. В отличие от предшественников, Х-101 собирается из радиопоглощающих материалов, а ее полет на малой высоте с учетом рельефа местности позволяет уклоняться как от радиолокационного, так и от инфракрасного обнаружения.

Ее способность переключаться между целями непосредственно в полете, чему немало способствует усовершенствованная система наведения, делает ракету поистине универсальным оружием. Разработка ракеты диктовалась в том числе сокращением бомбардировочного парка России. Потребовался так называемый “множитель силы”, чтобы наносить сокрушительные удары с больших расстояний, не подвергая самолеты угрозам со стороны ПВО противника. Эти качества делают Х-101 идеальным оружием для крайне острой обстановки, сложившейся сегодня в украинском конфликте.

Х-101 оснащена турбовентиляторным двигателем ТРДД-50А, достигающим крейсерской скорости 0,58 Маха (715 километров в час) и максимальной скорости 0,78 Маха (965 километров в час). Радиус поражения ракеты варьируется, но остается значительным. Считается, что Х-101 с увеличенной дальностью полета может поражать цели по всей Европе или за ее пределами. Х-101 несет обычную боеголовку, которая может быть фугасной, заглубляющейся или кассетной.

Одна из самых примечательных особенностей Х-101 — система наведения, сочетающая в себе инерциальную навигацию, спутниковую навигацию ГЛОНАСС и электрооптическое сравнение рельефа местности для коррекции курса на маршевом участке траектории. На участке подлета к цели точность повышает оптическая или радиолокационная головка самонаведения. Ракета может поражать инфраструктурные цели с высокой точностью.

Российские стратегические бомбардировщики, включая Ту-95МС (по классификации НАТО: Bear или “Медведь”) могут нести до восьми ракет Х-101 на внешней подвеске. Ту-160 (по классификации НАТО: Blackjack или “Блэкджек”) может запускать до 12 ракет Х-101 из внутренних отсеков. Запускать эти ракеты также могут Ту-22М3 (по классификации НАТО: Backfire или “Обратный огонь”) и Су-34 (по классификации НАТО: Flanker или “Фланкер”).

Х-101 — ключевое стратегическое вооружение

Х-101 не просто важнейший компонент стратегического арсенала России, а олицетворяет собой акцент на возможностях точного дальнего удара на фоне стесненного оборонного бюджета и стареющего парка бомбардировщиков. Ее способность поражать цели с высокой точностью на большом расстоянии значительно усиливает сдерживающую позицию Москвы — особенно против стран НАТО, поскольку ракета может достичь большей части Европы при запуске из российского воздушного пространства.

Ядерный потенциал Х-101 еще больше подчеркивает роль ракеты в ядерной доктрине России, предлагая Москве гибкий вариант доставки стратегических боеголовок.

Однако есть весьма любопытный осложняющий фактор: ракеты Х-101 во многом собираются из западных комплектующих. В частности, в одной из сбитых ракет было обнаружено 35 микросхем американского производства.

Однако Россия нашла обходные пути. В этом году запланирован выпуск 633 ракет Х-101 — значительный рост по сравнению с 56, произведенными за 2021 год. А это верный знак, что операции на Украине не только продолжатся, но, быть может, даже расширятся.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.