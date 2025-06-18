Шойгу совершает визит в КНДР

Пхеньян. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Пхеньян, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Как сообщили в СБ РФ, уже стартовала встреча Шойгу с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совета безопа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌сности РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

28 мая Шойгу в Москве на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ заявил, что оценивает как подвиг действия военных КНДР, которые совместно с российскими силами освобождали территорию Курской области от ВСУ.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.