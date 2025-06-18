Президент Ван дер Беллен: Австрия не сможет оказать Украине военную помощь

ЦАМТО, 17 июня. Даже если бы Австрия захотела, она все равно не смогла бы предоставить Украине военную помощь.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Глава государства напомнил о нейтралитете Австрии, отметив, что с 1955 года республика не вступает в военные союзы. Одно из положений нейтрального статуса также предусматривает недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории страны, а также то, что оборона Австрии обеспечивается ее собственными силами. По словам Ван дер Беллена, последний пункт Вена в течение десятилетий не воспринимала всерьез, а теперь ситуация изменилась.

"Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами. Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь – у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала", – сказал президент на пресс-конференции по итогам встречи с В.Зеленским в Вене.

Австрийский президент добавил, что это, тем не менее, не мешает Вене оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь, обеспечение энергией. Он напомнил о поставках аккумуляторов Киеву при перебоях с электроэнергией. Президент пояснил, что эти поставки были профинансированы и организованы при участии государства, а также австрийских НПО.

"Все это мы можем делать, нейтралитет тут ни при чем, и, конечно, будем продолжать делать", – добавил Ван дер Беллен.