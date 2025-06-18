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Интерфакс-АВН

Трамп заявляет, что для решения кризиса Тегеран должен полностью отказаться от возможности получить ядерное оружие

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования ситуации с иранской ядерной программой Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерного оружие, сообщают западные СМИ.

По данным CBS News, во время отъезда с саммита G7 в Канаде Трамп сообщил журналистам, что хочет "реального завершения" проблем с Ираном, при этом Тегеран должен "полностью отказаться" от разработки ядерного оружия.

По мнению Трампа, Израиль не собирается снижать интенсивность своих атак на Иран. "Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. Пока никто не сбавил обороты", - отметил президент.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров между США и Ираном, Трамп сказал: "Возможно (...) всё зависит от того, что произойдет, когда я вернусь".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

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Страны
Израиль
Иран
Канада
США
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Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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