Китайские стелс-истребители и новейшие ЗРС: что Пакистан готов противопоставить Индии

Начало календарного лета официальный Исламабад отметил серией прорывных соглашений по сотрудничеству в различных сферах. Они достигнуты с рядом дружественных стран, в том числе с Россией. Однако в фокусе всеобщего внимания все же оказались договоренности с Китаем. Давний стратегический партнер Пакистана в области военно-технического сотрудничества предложил стране колоссальный апгрейд ее военно-воздушных сил и противоракетной обороны, на который соседняя Индия вряд ли найдет чем ответить

Перечень всех международных соглашений, достигнутых за последнее время пакистанским кабмином, был опубликован 6 июня в правительственном аккаунте соцсети Х. В числе названных партнеров — Бангладеш, Иран, Россия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и США.

Причем последние, если верить официальному коммюнике, "поддержали позицию Пакистана в отношении Индии" и подтвердили возможность взаимных торговых переговоров, а Всемирный банк и вовсе обещал выделить стране $40 млрд на развитие.

По утверждению Исламабада, сразу "несколько мировых держав рассматривают возможность создания в Пакистане совместных предприятий в области энергетики, обороны, искусственного интеллекта, труда и финтеха".

"Россия подписала соглашение на $2,6 млрд на строительство сталелитейного завода в Карачи, а [компания] World Liberty Financial (основана в 2024 году, занимается децентрализованным финансовым протоколом, криптовалютой и известна своими связями с президентом США Дональдом Трампом и его семьей — прим. ТАСС) выступила партнером Пакистана, чтобы сделать его криптоцентром в Южной Азии", — отмечалось в сообщении.

Ключевыми же достижениями дипломатической работы республики, немалую роль в которой сыграл премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф, стали соглашения в сфере импорта и экспорта вооружений. В частности, Китай предложил Исламабаду закупить 40 новейших стелс-истребителей пятого поколения J-35, зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности HQ-19, а также неназванное количество самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-500.

Ответ С-400

Заявление, в частности о HQ-19, прозвучало спустя всего лишь около месяца после майских боестолкновений между Индией и Пакистаном и сообщений из Нью-Дели о том, что поставленные ей из РФ ЗРС С-400 показали высокую эффективность при отражении атак пакистанской военной авиации. С ее помощью, по заявлению индийской стороны, удалось перехватить, например, самолет ДРЛОиУ Saab 2000 Erieye Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана.

Портал Army Recognition считает, что закупка HQ-19 у Китая — это своеобразный ответ Пакистана на развертывание индийских С-400, направленный на достижение им равных, а возможно, и превосходящих индийские возможностей национальной противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

HQ-19 — относительно новая разработка китайской корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Создание системы началось в середине 2000-х годов, а впервые в информационном поле ЗРС появилась во время прохождения испытаний, которые начались в 2010-м. Публично HQ-19 была впервые презентована на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

Согласно Army Recognition, HQ-19 предназначена для перехвата баллистических ракет средней и промежуточной дальности на основном и конечном участках траектории полета, благодаря чему ее часто сравнивают с американской системой THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Поражение угрозы и той и другой осуществляется путем непосредственного столкновения противоракеты с целью.

Последние в китайской системе HQ-19 оснащены многорежимной головкой самонаведения (активной радиолокационной и инфракрасной). Кроме того, в наведении боеприпасов этой ЗРС участвуют наземные и спутниковые средства наблюдения за воздушной обстановкой.

По данным портала, HQ-19 может перехватывать воздушные цели на высоте свыше 200 тыс. м и дальности более 1 тыс. км. В случае получения таких ЗРС, как считается, в распоряжении Пакистана окажется эффективное средство противодействия индийским баллистическим ракетам — в частности, семейства Agni, а также крылатым ракетам вроде BrahMos. Последние Индия также задействовала в недавней операции "Синдур" против Пакистана.

ЗРС HQ-19 Источник изображения: © Long Wei/ VCG via Reuters Connect

Подробностей относительно объема, сроков поставок, стоимости сделки, а также о местах развертывания систем в Исламабаде не привели. Однако, по мнению ряда изданий, заявление о такой договоренности свидетельствует о том, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее Исламабад уже приобрел у Пекина 896 переносных зенитных ракетных комплексов FN-6, 200 зенитных ракет средней дальности LY-80 и 30 сверхзвуковых противокорабельных ракет CM-401 для фрегатов класса Tughril (также известны как Type-054A/P). Это лишь небольшая доля вооружений и военной техники, которой Китай за последнее время обеспечил своего азиатского партнера.

Самолеты, которым нет равных

О приобретении истребителей пятого поколения J-35 китайской корпорации SAC (Shenyang Aircraft Corporation) Исламабад на официальном уровне ранее не сообщал, хотя слухи об этом циркулируют в профильных СМИ уже некоторое время. Аналогична ситуация и с самолетами ДРЛОиУ KJ-500, производимых авиастроительной корпорацией в китайской провинции Шэньси (Shaanxi Aircraft Corporation).

В заявлении пакистанского кабмина не упоминалось, о какой именно версии J-35 — палубного или аэродромного базирования — идет речь. Army Recognition со ссылкой на открытые источники и публикации в пакистанских СМИ от начала июня сообщил, что истребители, которые получат ВВС республики, относятся к аэродромному варианту J-35A. Причем, по их сведениям, поставка самолетов в страну уже завершается.

Двухмоторные сверхзвуковые истребители, которые часто называют "клонами" американских F-35, обладают малой радиолокационной заметностью, внутрифюзеляжными отсеками для вооружений, современными бортовыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радарами и авионикой следующего поколения. Стеклянная кабина экипажа совмещена в них с нашлемными индикаторами целеуказания и интерфейсом для голосовой подачи команд, что обеспечивает летчика повышенной ситуационной осведомленностью и возможностью быстро реагировать на изменяющуюся обстановку.

В качестве средств слежения на истребителе J-35 используется радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (РЛС с АФАР) полностью китайской разработки — вероятно, новый вариант KLJ-7A — и комплекс пассивных инфракрасных датчиков оповещения о приближающихся угрозах. Работает все это благодаря мощному бортовому компьютеру, обеспечивающему синтез всех собираемых данных и сетецентрический обмен ими с другими платформами.

Истребитель J-35 Источник изображения: © Chen Jimin/ China News Service/ VCG via Reuters Connect

По выражению Army Recognition, китайские J-35 — самые современные и технологически совершенные боевые самолеты, которые когда-либо поступали на вооружение ВВС Пакистана, и представляют собой серьезный вызов для Индии, чья военная авиация сегодня позиционируется как самая развитая в Южной Азии. Появление таких самолетов у Исламабада также может существенно изменить стратегический баланс сил в районе индийско-пакистанской границы.

Всего, согласно Army Recognition, во внутренних отсеках один J-35 может нести до шести ракет класса "воздух — воздух". В их числе дальнобойные PL-15 и, предположительно, PL-17, дальность действия которых, по неофициальным данным, может достигать 400 км.

Если сведения правдивы, то одни лишь ракеты PL-17 обеспечат ВВС Пакистана потенциалом для нанесения превентивного удара по любым силам и средствам индийской военной авиации и ПВО, включая ее самолеты ДРЛО и воздушные танкеры. И у последней не будет ни шанса на равноценный ответ.

Самолет ДРЛОиУ KJ-500 Источник изображения: © Yu Hongchun/ VCG via Reuters Connect

Что касается самолетов ДРЛОиУ KJ-500, также предложенных Пакистану, то с их приобретением, если таковая сделка состоится, Исламабад получит преимущество и в области воздушной разведки и раннего обнаружения угроз. В ВВС Индии эту задачу призваны выполнять самолеты Netra и Phalcon. По мнению портала, KJ-500 сможет работать в едином контуре в том числе с самолетами J-35A и ЗРС HQ-19, обеспечивая тем самым комплексные операции с применением сил и средств различного уровня.

Согласно неофициальным данным, KJ-500, выполненный на базе транспортного самолета Y-9, обладает поворотной РЛС с АФАР с обзором на 360 градусов, способной обнаруживать и сопровождать одновременно несколько как воздушных, так и надводных объектов. Комплекс способен совершать беспосадочный полет до 10 часов, оснащен средствами РЭБ и может выступать в качестве воздушного командного пункта для координации работы истребительной авиации и систем ПВО.

Ты — мне, я — им

Помимо планируемых военных закупок в Китае, власти Пакистана 6 июня объявили о заключении исторической сделки по экспорту истребителей JF-17C Thunder Block III в Азербайджан. Соглашение предусматривает продажу Баку 40 самолетов общей стоимостью $4,6 млрд. Кроме того, речь шла о крупном инвестиционном пакете объемом в $2 млрд.

Истребитель JF-17 Источник изображения: © AP Photo/ Jon Gambrell

JF-17 (Joint Fighter — 17) — совместная китайско-пакистанская разработка. Истребитель выполнен на базе самолета FC-1 Xiaolong китайской корпорации CAIG (Chengdu Aircraft Industry Group) и создавался при финансовой поддержке Исламабада в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Совместное серийное производство таких истребителей две страны осуществляют с 2009 года.

JF-17C Block III — наиболее современная версия этого самолета, первый полет которого состоялся в 2019 году. От предыдущих модификаций она отличается бортовой РЛС с АФАР KLJ-7A, усовершенствованной авионикой и комплексом РЭБ последнего поколения. Также JF-17C совместим с китайскими дальнобойными авиационными ракетами PL-15 и PL-10.

Впервые об интересе к самолетам китайско-пакистанской разработки Баку проявил в 2021 году, решив модернизировать свои вооруженные силы после конфликта в Нагорном Карабахе. Наряду с JF-17 Block III для закупки в интересах ВВС Азербайджан также рассматривал российские Су-35 и МиГ-35.

Еще в 2021 году азербайджанские СМИ сообщали, что договоренность о приобретении самолетов у Исламабада достигнута. Однако никакого контракта на этот счет подписано не было.

Сообщения о первой сделке между двумя странами на поставку Баку истребителей JF-17 появились в феврале 2024 года. Соглашение стоимостью $1,6 млрд предполагало передачу Азербайджану 16 самолетов JF-17C Block III. Ожидалось, что первая партия истребителей прибудет туда в 2025-м, а последняя — в 2027 году.

Истребитель JF-17C Block III Источник изображения: © Falcons Spotters/ Shutterstock/ FOTODOM

Тем не менее уже в сентябре 2024 года пресс-служба азербайджанского лидера Ильхама Алиева опубликовала фото первых полученных страной JF-17C. Тогда заявлялось, что они уже приняты на вооружение ВВС республики. О количестве прибывших самолетов при этом не сообщалось.

По тогдашнему утверждению журнала Turkish Century, азербайджанские JF-17C должны были получить авиационные ракеты и, частично, бортовое радиоэлектронное оборудование турецкого производства. Речь шла в том числе о ракетах класса "воздух — воздух" Bozdoğan и Gökdoğan, которые удалось адаптировать к применению китайско-пакистанских самолетами за счет сотрудничества между Исламабадом и Анкарой.

Портал Aviacionline в своей публикации указал, что первые азербайджанские JF-17C были вооружены ракетами средней дальности SD-10A, которые являются экспортным вариантом китайских PL-12. Эксперты издания не исключили, что самолеты из новой партии прибудут в страну уже с боеприпасами PL-15, обладающими дальностью поражения целей более 150 км.

Согласно справочнику Military Balance 2025 Международного института стратегических исследований (IISS), на вооружении пакистанских ВВС находятся 49 истребителей F-17/FC-1 ​​​​​​первого поколения (Block I), 57 таких же самолетов в варианте Block II, более 23 — модификации Block III (продолжают поступать) и еще 25 JF-17B Block II.

В перечне боевых самолетов на вооружении Азербайджана JF-17 в редакции справочника этого года отсутствуют. Хотя в предисловии к соответствующей главе авторы и указали, что неизвестное количество таких истребителей прибыло в страну в 2024 году.

Помимо Китая, Пакистана и Азербайджана, операторами JF-17 в настоящее время являются Мьянма и Нигерия. Также они предлагались Бразилии, а в середине 2020-х годов ожидается начало поставок этих самолетов в Ирак. Кроме того, интерес к китайско-пакистанскому истребителю проявляли Шри-Ланка и Аргентина.

Расходы растут

Агентство Reuters сообщило 10 июня со ссылкой на проект федерального бюджета Пакистана на 2025–2026 финансовый год, что военные расходы страны в предстоящем отчетном периоде будут увеличены на 20% — до 2,55 трлн рупий ($9 млрд). В текущем финансовом году плановый показатель составляет 2,12 трлн рупий ($7,45 млрд).

Из них 704 млрд рупий ($2,5 млрд) планируется направить на закупку новых вооружений и военной техники. Дополнительно к обозначенной сумме власти республики выделят 742 млрд рупий ($2,63 млрд) на пенсионное обеспечение военных. Таким образом, совокупный объем военного бюджета страны в следующем финансовом году составит 2,292 трлн рупий ($11,67 млрд).

Представляя бюджет в нижней палате парламента, министр финансов исламской республики Мухаммад Аурангзеб подчеркнул, что необходимость в росте расходов на оборону была вызвана напряженностью в отношениях Пакистана и Индии, в том числе боестолкновениями 7–10 мая. "Бюджет представлен в исторический момент, когда нация продемонстрировала единство и решимость, — сказал он. — Мы должны обеспечить нашу финансовую безопасность так же, как мы защищали наш национальный суверенитет".

При этом, по замечанию Reuters, ассигнования Пакистана на военные нужды увеличились на фоне предусмотренного новым бюджетом сокращения общих расходов страны на 7%, до 17,57 трлн рупий ($62 млрд).

Индийский оборонный бюджет на следующий финансовый год тем временем был установлен на уровне $78,7 млрд, что на 9,5% больше, чем в текущем периоде. Из этой суммы $21 млрд должен быть потрачен на закупку новых вооружений и техники.

Константин Алыш