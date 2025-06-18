"Ростех" поставит Белоруссии прицелы к стрелковому оружию для охраны госграницы - корпорация

Отгрузки будут в 2025 и 2026 годах

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" подписал контракт с Государственным пограничным комитетом Белоруссии на поставку партии прицелов для стрелкового оружия, сообщает госкорпорация "Ростех", в состав которой входит компания.

"Отгрузки будут осуществляться в 2025 и 2026 годах", - сказано в сообщении пресс-службы государственной корпорации, распространённом во вторник.

По данным "Ростеха", контракт на поставку продукции был подписан в рамках Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске, на которой холдинг впервые демонстрировал линейку прицелов для стрелкового оружия.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что компания

планомерно развивает деловые отношения с белорусскими организациями и расширяет сотрудничество с Госпогранкомитетом республики.

"Это способствует укреплению границ союзного государства. "Швабе" работает с ведущими предприятиями Республики Беларусь и поставляет различные изделия, экспорт которых за последние пять лет вырос почти в пять раз", - отметил Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

"Усиление мер по охране границы Республики Беларусь будет способствовать противодействию проникновениям террористических и экстремистских групп. Это укрепит защиту территорий и границ Союзного государства", - отмечено в сообщении.

Пресс-служба госкорпорации информирует, что "холдинг "Швабе" тесно сотрудничает с белорусскими ведомствами и ведущими промышленными предприятиями".