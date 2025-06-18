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ЦАМТО

На верфи HHI спущен на воду головной патрульный корабль OPV для ВМС Филиппин

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Источник изображения: Фото: HD HHI

ЦАМТО, 17 июня. На верфи HD Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане состоялась официальная церемония спуска на воду головного патрульного корабля OPV проекта HDP-2200, предназначенного для ВМС Филиппин.

Как сообщило филиппинское новостное агентство PNA, в мероприятии, состоявшемся 11 июня, принял участие командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший.

Это первый из шести заказанных для ВМС Филиппин 2400-тонных патрульных кораблей.

Он получил название (PS-20) "Раджа Сулейман". Как ожидается, после дооснащения и завершения ходовых испытаний корабль будет передан ВМС Филиппин в марте следующего года.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин". Они заменят ранее снятые с вооружения корабли, построенные в период Второй мировой войны.

Контракт на поставку ВМС Филиппин 6 патрульных кораблей Министерство национальной обороны Филиппин заключило с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) в июне 2022 года. Стоимость заказа составила 573 млн. долл.

Строительство всех кораблей будет выполнено на предприятии HHI в Ульсане. Головной корабль будет передан заказчику в начале 2026 года, а полностью поставка будет завершена к 2028 году. Ранее HHI уже построила для ВМС Филиппин два фрегата по контракту 2016 году и два корвета по контракту 2021 года. По оценке ВМС, выбор одного подрядчика для строительства всех кораблей позволит унифицировать флот и упростить техническое обслуживание и ремонт.

Церемония закладки киля головного корабля OPV состоялась на предприятии HHI в Ульсане 5 февраля 2025 года.

По имеющейся информации, длина предложенного ВМС Филиппин корабля OPV составит 94,4 м, максимальная ширина – 14,3 м, водоизмещение – 2400 т. Расчетная максимальную скорость – 22 узла. Дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов составит 5500 морских миль. В состав вооружения войдут 76-мм артиллерийская установка и две 30-мм дистанционно управляемые АУ, система отстрела ложных целей. Предусмотрено размещение на борту вертолета и БЛА.

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