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ЦАМТО

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Беларусью и Индией

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Флаги Индии и Беларуси
Флаги Индии и Беларуси.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 17 июня. Представители Беларуси и Индии на встрече 16 июня обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

Как говорится в сообщении военного ведомства, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко провел аккредитационную встречу с военным атташе при Посольстве Республики Индия в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) бригадным генералом Аджаем Пундиром Сингхом.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития как многостороннего, в формате Шанхайской организации сотрудничества, так и двустороннего военного сотрудничества Республики Беларусь и Республики Индия.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Акцентировано внимание на необходимости более тесного взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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