Некоторые считают фанеру толщиной 15 мм практически универсальной, а некоторыми, наоборот, мало на что пригодной. Первые говорят, что она в принципе может использоваться и в мебельном производстве, и в строительстве, и ещё много где. Вторые отмечают, что практически для любой сферы применения лучше подойдёт либо более тонкая фанера толщиной 12 мм, либо более толстая 18 мм. Так или иначе, это одна из самых популярных толщин на российском рынке.

Структура

Любой фанерный лист изготавливается из нескольких слоев шпона, которые склеиваются составами на основе синтетических смол. Количество слоев шпона зависит от древесины, из которой он изготовлен. В соответствии с российскими стандартами в лиственной, в первую очередь в берёзовой фанере толщиной 15 мм должно быть не меньше 11 слоев шпона, а в хвойной — не меньше 9.

Такая разница легко объяснима. Древесина сосны обыкновенной и ели обыкновенной, из которых обычно получают шпон для производства фанеры, достаточно рыхлые, и срезать тонкий слой древесины с распаренного соснового кряжа сложно. Поэтому он немного толще. Древесина берёзы, наоборот, очень плотная и прекрасно обрабатывается на лущильном станке.

По словам технолога компании "Фанера Базар" Артура Барсегяна, - самой важной особенностью фанерного листа является способ укладки: слои шпона в ней всегда уложены волокном крест-накрест. Центральный элемент обычно укладывается волокном вдоль длинной стороны листа, следующие два внутренних — поперёк, следующие два — вдоль и так далее до конца листа. Такая структура обеспечивает одинаковую, причём достаточно высокую прочность на изгиб и растяжение в любом направлении, причём независимо от формата листа. Это то, что вы никак не можете получить от обрезной доски. По прочности фанера существенно превосходит любые древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, потому что внутри неё находятся хоть и тонкие, но всё же слои цельной древесины.

Марки фанеры

Для склеивания фанеры могут использоваться составы на основе карбамидоформальдегидных или фенолформальдегидных смол, и именно они определяют марку фанеры.

Фанера ФК





Фанеру ФК склеивают карбамидоформальдегидными смолами. Карбамидоформальдегидные смолы светлые, они достаточно легко размываются водой, но не содержат и не могут выделять фенол: поэтому фанера ФК предназначена в первую очередь для жилых и прочих помещений с нормальной влажностью. Использовать её на открытом воздухе нецелесообразно, потому что при долгом контакте с водой она довольно быстро коробится и набухает.

Фанера ФСФ

Фанера ФСФ склеивается фенолформальдегидными смолами, они нерастворимы в воде и поэтому обеспечивают повышенную влагостойкость фанерного листа. Однако фенолформальдегидная смола, особенно свежая, содержит большое количество несвязанного фенола, который выделяется в воздух. Из-за эмиссии фенола фанеру ФСФ не используют в жилых помещениях. Как правило, основные сферы её применения — это строительные объекты снаружи и транспорт.

Ламинированная фанера





Существует также ламинированная фанера. Конструктивно лист ламинированной фанеры представляет собой лист фанеры ФСФ, одна или обе стороны которого оклеены плотной бумагосмоляной плёнкой. Плёнка нужна, чтобы защитить слои шпона от контакта с влагой, в первую очередь с бетонным молоком. Она совершенно водонепроницаема, и пока плёнка защищает древесину, лист фанеры остаётся целым и прочным. Такую фанеру используют почти исключительно в строительстве.

ГОСТ и сорта

Лиственная фанера 15 мм выпускается в соответствии с ГОСТ 3916.1-96. Этот ГОСТ предполагает деление фанеры на 5 сортов: четвёртый, третий, второй, первый и элитный. Фанера элитного сорта практически не встречается в продаже, а если встречается, стоит очень дорого. Четвёртый сорт – это почти бросовая фанера, на поверхности которой огромное количество сучков, трещин, изменений окраски и других дефектов.

Поскольку наружных слоёв шпона фанерного листа два, и качество их учитывается при определении сорта фанеры, фанерный лист имеет двойное обозначение сорта, и не всегда эти цифры одинаковы. Для обшивки односторонних конструкций очень часто используют фанеру сортов 1/3 или 2/4, просто потому что одна сторона не видна, и переплачивать за качественный шпон на второй стороне нет никакого смысла.

Хвойная фанера выпускается в соответствии с ГОСТ 3916.2-96. Он очень незначительно отличается от ГОСТа на лиственную фанеру. Там тоже предусмотрено разделение на пять сортов, и критерии определения такие же: чем больше дефектов обработки древесины и её пороков наружных слоёв шпона, тем ниже сорт.

Совсем другое дело – ламинированная фанера. Долгое время она выпускалась в России вообще без государственного стандарта, но сейчас существует ГОСТ 53920-2010 «Фанера, облицованная. Технические условия». Этот стандарт делит фанеру на три сорта, причём основным критерием определения сорта является состояние слоёв ламината.

В фанере первого сорта повреждения слоёв ламината не допускаются, и поэтому она имеет намного большую оборачиваемость в опалубке (разумеется, если вы следите за её состоянием и аккуратно её монтируете, демонтируете и перевозите). Фанера второго и третьего сортов имеет повреждения ламината, через которые в опалубке будет проникать бетонное молоко. Её оборачиваемость будет ниже, но и стоит она существенно дешевле.

Размеры

Листы фанеры ФК 15 мм выпускают квадратными — как правило, формата 1200х1200, 1220х1220, 1250х1250, 1500х1500, 1525х1525, 1830х1830 мм. Такую фанеру используют в помещениях, поэтому она должна быть сравнительно небольшой. Кроме того, со сравнительно небольшим квадратным листом легче работать в одиночку.

Фанера ФСФ и ламинированная фанера выпускаются главным образом в формате двойного квадрата, то есть размером от 1200х2400 мм до 1830х3660 мм. С такими листами в одиночку работать совершенно невозможно, но на строительных площадках, как правило, хватает людей.

Сфера применения

Фанеру ФК толщиной 15 мм используют для:

изготовления мебели, детских игрушек и некоторых сувенирных изделий;

выравнивания чёрного пола при укладке напольных покрытий;

авиа- и судомоделирования;

изготовления корпусов некоторых приборов.

Фанеру ФСФ толщиной 15 мм используют для:

создания кровельных настилов под металлочерепицу, керамическую черепицу и некоторые другие кровельные материалы;

создания опалубки, рассчитанной на 4-5 циклов использования;

изготовления прочных упаковочных ящиков;

укладки на пол в прицепах и в другом транспорте;

изготовления садовой мебели и мебели для ванных комнат.

Ламинированную фанеру толщиной 15 мм используют для: