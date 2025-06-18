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РИА Новости

Эти самолеты просто так не отправляют: что задумали США на Ближнем Востоке

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Самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker на базе Мак-Коннелл в Канзасе
Самолет-дозаправщик KC-135 Stratotanker на базе Мак-Коннелл в Канзасе.
Источник изображения: © Фото : соцсети

Пентагон пока не готовится к наземной операции в Иране

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американские Военно-воздушные силы перебросили в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Формально — для учений НАТО. Но скорее всего — из-за взаимных ударов Израиля и Ирана. О том, что произойдет, если Вашингтон напрямую вмешается в конфликт, — в материале РИА Новости.

Дозаправка в воздухе

У США мощнейшая воздушная армада: более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотники. И Пентагон не стесняется задействовать их на полную катушку — именно авиация играет решающую роль в американских военных операциях по всему миру. Но боеспособность этой армады зависит от воздушных танкеров, необходимых для дозаправки в воздухе. В ВВС США их более 400.

Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор"

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Kevin Robertson

Переброска таких самолетов в определенный регион — первый разведпризнак того, что готовится что-то крупное. Просто так поднимать их в воздух никто бы не стал. Дело в том, что за десятилетия интенсивной эксплуатации они порядком поизносились. Средний возраст KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам это очень много. Большинство бортов, построенных с 1954-го по 1965-й, пора списывать в утиль. А тут отправили за океан сразу три десятка.

Ради чего — пока неясно. Возможны два сценария. Первый — поддержка союзных ВВС. От Тель-Авива до Тегерана — более 1600 километров по прямой. Емкости топливных баков истребителей F-15 и F-16 для столь дальних вылетов недостаточно, а собственных воздушных танкеров у Израиля всего 14. Американцам вполне по силам организовать дозаправку в воздушном пространстве Ирака, Сирии или Иордании.

Израильский истребитель F-15

Источник изображения: © AP Photo / Tsafrir Abayov

Второй вариант — прямое участие США в конфликте. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно просил Вашингтон об этом, однако ему пока отказывали.

Морской фронт

Белый дом сохраняет военное присутствие в девяти странах региона. От крупнейшей американской авиабазы на Ближнем Востоке Аль-Удейд в Катаре до столицы Ирана — менее тысячи километров. Кроме того, в Персидском заливе в настоящий момент находится ударная группировка во главе с авианосцами Carl Vinson и британским Prince of Wales. Nimitz спешит туда из Южно-Китайского моря.

Три авианосца — это серьезная угроза для любого государства. Суммарно они несут почти 250 самолетов тактической авиации. Учитывая, что Израиль в первый же день конфликта сильно потрепал ПВО Ирана, отбиваться будет очень непросто. Не стоит забывать и о кораблях эскорта с крылатыми ракетами "Томагавк", способными наносить удары вглубь страны.

Впрочем, легкой прогулкой такая операция не станет. Иран располагает достаточно многочисленным подводным флотом. В частности, есть 20 сверхмалых подводных лодок типа "Гадир", спроектированных специально для действий на мелководье Персидского залива. При водоизмещении 150 тонн и длине 30 метров субмарины отличаются высокой маневренностью и низким уровнем шума.

Сверхмалая подводная лодка Ghadir-942

Источник изображения: © AP Photo / Rahbar Emamdadi/Mehr News Agency

"Гадиры" вооружены двумя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Попадание даже одной ниже ватерлинии вызовет заметный крен у авианосца, а этого достаточно, чтобы лишить его возможности отправлять и принимать самолеты, то есть выполнять свою основную функцию. Кроме того, через торпедные аппараты запускают противокорабельные ракеты Nasr-1 и более новые Jask-2, а также выставляют минные заграждения.

Помимо ударов непосредственно по кораблям ВМС, Иран в состоянии бить и по американским базам в регионе. Для этого имеются баллистические и крылатые ракеты, а также дроны различных типов. Неизвестно, сколько их уже потратили на Израиль и сколько было уничтожено на земле авиацией Тель-Авива. Но вряд ли Тегеран выложил на стол все козыри.

Без сухопутного вторжения

О массовой переброске американских войск на ближневосточные базы ничего не слышно, значит, наземную операцию Пентагон не планирует. Все-таки подготовку к войне с седьмой по численности армией мира (610 тысяч штыков) нереально сохранить в тайне.

"У Белого дома есть свои счеты с иранским режимом — например, за пакости от йеменских хуситов, бенефициары которых всем очевидны, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог-международник Виталий Арьков. — Вряд ли Вашингтон решится на сухопутную операцию: там очень не хотят цинковых гробов, а это в случае войны с Ираном неизбежно. Но удары по стратегическим объектам американскими ракетами морского и воздушного базирования вполне вероятны".

Это и объекты иранской ядерной программы. Они расположены под землей и хорошо защищены от атак с воздуха. Израилю может банально не хватить ракет и бомб, чтобы гарантированно уничтожить их. На "контрольный выстрел" при таких раскладах способны только США.

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