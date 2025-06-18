Появляется информация о первом применении КСИР боевого дрона Shahed-107, выполненного из композитных материалов

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Корпус стражей исламской революции заявил о том, что впервые был использован дрон Shahed-107. В сообщениях указывается на то, что этот беспилотный летательный аппарат был применён против израильской системы ПВО. Эксперты говорят о том, что дрон с поршневым двигателем применялся, скорее, как средство обнаружения ЗРК противника, после чего туда полетели ракеты.

О самом дроне «Шахед-107» известно, что он способен преодолевать расстояние не менее 1500 км.

Ракетоподобный дрон (самолётный тип) имеет Х-образное хвостовое оперение. Крылья расположены под углом около 165 градусов.

Особенностью нового «Шахеда» является то, что он производится из композитных материалов, что снижает его радиолокационную заметность. Одновременно с этим используется и особая конфигурация несущего винта, что позволяет снизить шумность в полёте примерно на четверть – в сравнении с дронами аналогичного типа.

По неподтверждённой информации, Shahed-107 несёт до 100 кг взрывчатого вещества.

Напомним, что КСИР официально представили такой дрон всего около суток назад. И после этого появились сообщения о его боевом применении на севере Израиля.

Обращает на себя внимание тот факт, что если в предыдущих фазах ирано-израильского вооружённого конфликта многочисленные дроны Исламской Республики перехватывались ещё до подлёта к израильскому воздушному пространству (в том числе над Иорданией), то на этот раз дроны того же КСИР всё чаще добираются до объектов, расположенных на израильской территории.