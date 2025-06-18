Войти
Военное обозрение

Появляется информация о первом применении КСИР боевого дрона Shahed-107, выполненного из композитных материалов

666
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Корпус стражей исламской революции заявил о том, что впервые был использован дрон Shahed-107. В сообщениях указывается на то, что этот беспилотный летательный аппарат был применён против израильской системы ПВО. Эксперты говорят о том, что дрон с поршневым двигателем применялся, скорее, как средство обнаружения ЗРК противника, после чего туда полетели ракеты.

О самом дроне «Шахед-107» известно, что он способен преодолевать расстояние не менее 1500 км.

Ракетоподобный дрон (самолётный тип) имеет Х-образное хвостовое оперение. Крылья расположены под углом около 165 градусов.

Особенностью нового «Шахеда» является то, что он производится из композитных материалов, что снижает его радиолокационную заметность. Одновременно с этим используется и особая конфигурация несущего винта, что позволяет снизить шумность в полёте примерно на четверть – в сравнении с дронами аналогичного типа.

По неподтверждённой информации, Shahed-107 несёт до 100 кг взрывчатого вещества.

Напомним, что КСИР официально представили такой дрон всего около суток назад. И после этого появились сообщения о его боевом применении на севере Израиля.

Обращает на себя внимание тот факт, что если в предыдущих фазах ирано-израильского вооружённого конфликта многочисленные дроны Исламской Республики перехватывались ещё до подлёта к израильскому воздушному пространству (в том числе над Иорданией), то на этот раз дроны того же КСИР всё чаще добираются до объектов, расположенных на израильской территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 20:07
  • 970
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.06 19:54
  • 9455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 19:20
  • 303
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.06 17:36
  • 3
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 08:09
  • 6
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker
  • 17.06 18:52
  • 24
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.06 17:56
  • 2
Гуманитарный вопрос на Ближнем Востоке
  • 17.06 16:33
  • 0
Битва за санкции
  • 17.06 13:31
  • 3
Ответ на "За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины""
  • 17.06 04:29
  • 1
СМИ США: Пентагон перебрасывает на Ближний Восток самолёты-заправщики в «беспрецедентном» количестве
  • 17.06 03:35
  • 5
Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет
  • 17.06 01:54
  • 4
После кейса "Ангстрема" власти изменят правила банкротства значимых компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»
  • 16.06 22:54
  • 1
Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»