В зоне СВО прошли испытания новых универсальных ракет ближнего боя, способных поражать как воздушные цели, так и наземные

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Источник изображения: topwar.ru
Российские специалисты разработали универсальные ракеты, которые можно использовать как в зенитных, так и тактических комплексах ближнего боя. Об этом рассказали в Челябинском кластере разработчиков.
Челябинские специалисты разработали универсальные ракеты, которые можно применять как для поражения воздушных целей, так и наземных. Разработка полностью российская, как и все компоненты, и не зависит от импортных поставок. Программа находится на этапе создания и испытаний прототипов ракет, они уже были протестированы в зоне СВО и получили положительные отзывы.
— приводит ТАСС слова конструктора Александра Родикова.
Как отмечается, в зоне СВО новые боеприпасы показали эффективность поражения воздушных и наземных целей, в том числе бронетехники врага. Характеристики не раскрываются, но подчеркивается, что ракеты предназначены для поражения целей на ближней дистанции.
Работы над боеприпасами продолжаются, на данный момент создается универсальная ракета с кумулятивно-зажигательно-осколочной головной частью с готовыми поражающими элементами.