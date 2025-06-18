В зоне СВО прошли испытания новых универсальных ракет ближнего боя, способных поражать как воздушные цели, так и наземные

Фото иллюстрационное Источник изображения: topwar.ru

Российские специалисты разработали универсальные ракеты, которые можно использовать как в зенитных, так и тактических комплексах ближнего боя. Об этом рассказали в Челябинском кластере разработчиков.

Челябинские специалисты разработали универсальные ракеты, которые можно применять как для поражения воздушных целей, так и наземных. Разработка полностью российская, как и все компоненты, и не зависит от импортных поставок. Программа находится на этапе создания и испытаний прототипов ракет, они уже были протестированы в зоне СВО и получили положительные отзывы.

Нами разработаны прототипы, которые успешно испытаны на линии боевого соприкосновения. Это современные боеприпасы, которым нет аналогов, они могут отражать любые угрозы с воздуха, а также могут успешно работать на нападение. Все детали, включая главный компонент, то есть двигатель, абсолютно российские, импортных комплектующих нет, ракетное топливо также не является импортным.

— приводит ТАСС слова конструктора Александра Родикова.

Как отмечается, в зоне СВО новые боеприпасы показали эффективность поражения воздушных и наземных целей, в том числе бронетехники врага. Характеристики не раскрываются, но подчеркивается, что ракеты предназначены для поражения целей на ближней дистанции.

Работы над боеприпасами продолжаются, на данный момент создается универсальная ракета с кумулятивно-зажигательно-осколочной головной частью с готовыми поражающими элементами.