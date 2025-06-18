Водолацкий: ЕС не сможет компенсировать поставки американского оружия Киеву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что страны Европы в настоящее время скупают у третьих стран вооружение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Страны Европы, которые пытаются компенсировать снижение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона на фоне конфликта на Ближнем Востоке, не смогут покрыть образовавшийся дефицит вооружений для Украины. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о сокращении США в следующем бюджетном году расходов на Инициативу содействия безопасности Украины. Министр обороны заявил, что американский президент Дональд Трамп настроен на мирное урегулирование украинского конфликта, даже если большинство членов Конгресса выступают против этого. Также он не подтвердил готовность и намерение администрации США компенсировать Украине перенаправленные американским войскам на Ближнем Востоке поставки средств борьбы с беспилотниками.

"Англия, Германия и Франция максимально сейчас пытаются компенсировать все, что недопоставляет Америка из своих резервов, и после отзыва разных средств противовоздушной обороны, которые были на вооружении у США и находились на территории Украины, они сейчас передислоцируются на Ближний Восток, в сторону Израиля. Если Америка будет выполнять свои обязательства, которые озвучивает везде и всюду, о том, что они за мир, за прекращение боевых действий, то Европа не сможет перекрыть полностью все поставки, которые раньше были от США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, страны Европы в настоящее время, помимо собственных запасов, скупают у третьих стран вооружение и отправляют на Украину для предотвращения коллапса ВСУ.

Как признал ранее в интервью телеканалу ABC News Зеленский, Киев очень рассчитывал на зенитные ракеты, которые США в итоге перенаправили на нужды своих войск на Ближнем Востоке. Речь шла о 20 тыс. единиц таких вооружений. Ранее в своих видеообращениях Зеленский неоднократно упрекал США за отсутствие реакции на украинские запросы о поставках или даже закупках американских средств ПВО.