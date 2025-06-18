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ТАСС

Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода в страны АТР

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Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во время швартовки
Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во время швартовки.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Речь идет о суднах "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга"

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" вернулся на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке после успешного похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТОФ.

"На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, а также отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Отличившимся были вручены медали и грамоты. В ходе выполнения задач корабли прошли порядка 24 тысяч морских миль, преодолев более 10 морей и два океана - Индийский и Тихий. Посетили с деловыми заходами девять государств", - сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что отряд кораблей ТОФ участвовал в многостороннем учении "Комодо-2025" в Индонезии, в трехстороннем военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", организованном иранской стороной, в учении "Аравийский муссон" c пакистанскими кораблями, в традиционном военно-морском учении "Индра Нэви - 2025" с кораблями ВМС Республики Индия, а также в военно-морском учении типа PASSEX с кораблями Народной Республики Бангладеш и Королевства Таиланд. Во время учений неоднократно применялась палубная авиация - вертолет Ка-27м. 

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