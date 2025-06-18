"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска

"Высокоточные комплексы" передали ВС России партию зенитных ракет "Панцирь"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передал в российские Вооружённые Силы партию зенитных управляемых раке для комплексов ПВО "Панцирь", сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" передал Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь". Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации комплексы "Панцирь-С" отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны различных объектов и получают высокую оценку от военнослужащих.

В марте "Высокоточные комплексы" поставили в войска партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С" в рамках гособоронзаказа. Машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки. Также сообщалось, что специалисты ведут доработку комплексов семейства "Панцирь" с учетом новой информации о средствах нападения противника.